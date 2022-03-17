Мнение: О расплате Америки за войну

У всего на свете есть цена. Американский президент Джо #Байден знает про это лучше многих. Недаром же он предупреждал, что #Россия заплатит — правда, не уточнил, кому.

Впрочем, #США тоже платят свою цену.

А какие войны были самыми дорогими в американской истории?

Смотрим на инфорграфику.

Данные за 2019 год. Афганская война в итоге обошлась Америке в 2.3 триллиона долларов. Всего лишь вдвое меньше, чем Вторая мировая.

Впрочем, может быть и ещё хуже. Афганская война СССР в итоге стала одной из причин краха советской сверхдержавы. Быть может, не самой главной, но всё же…

Две чеченские войны России привели её к необходимости «платить дань» бывшему мятежному региону: Рамзан Кадыров не так давно озвучивал шокирующие цифры. Впрочем, далеко не всё выражается в деньгах.

От дальнейших намёков, пожалуй, воздержусь. всё же и так понятно?

—