Мнение: О расплате Америки за войну
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У всего на свете есть цена. Американский президент Джо #Байден знает про это лучше многих. Недаром же он предупреждал, что #Россия заплатит — правда, не уточнил, кому.
Впрочем, #США тоже платят свою цену.
А какие войны были самыми дорогими в американской истории?
Смотрим на инфорграфику.
Данные за 2019 год. Афганская война в итоге обошлась Америке в 2.3 триллиона долларов. Всего лишь вдвое меньше, чем Вторая мировая.
Впрочем, может быть и ещё хуже. Афганская война СССР в итоге стала одной из причин краха советской сверхдержавы. Быть может, не самой главной, но всё же…
Две чеченские войны России привели её к необходимости «платить дань» бывшему мятежному региону: Рамзан Кадыров не так давно озвучивал шокирующие цифры. Впрочем, далеко не всё выражается в деньгах.
От дальнейших намёков, пожалуй, воздержусь. всё же и так понятно?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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