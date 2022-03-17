Мнение: Враг не будет разбит – наше дело неправое

Одна из удивительных, я бы сказал, пещерных особенностей российского стиля в политике, в том числе – в нынешней СВО, это полное пренебрежение к каким-либо моральным основаниям своих действий. И я говорю не о риторике. Болтовня – это не то; понятно, что наплести можно что угодно с три короба, и простое малообразованное население, к тому ж испорченное техническим образованием, так и считает, что собственно «пи-ар» к этой самой болтовне и сводится. «Мели емеля, твоя неделя».

Но это – примитивное крестьянское представление. PR в настоящем смысле слова – важнейшая часть политики, и его суть как раз в создании моральных, признаваемых по возможности всеми оснований для тех или иных шагов государства, включая войну. Другими словами, PR – это не когда дуболомы из армии, полиции или руководства страны совершают какую-нибудь невероятную пакость или глупость, так что весь мир содрогается, а потом зовут «пиарщиков» и, ковыряя спичкой в зубах, «ставят задачу» типа «ну, мы тут наворотили делов, все в охренении… Давайте-ка пошустрите, забросьте какую-нибудь шнягу в СМИ типа мы всегда правы, все делали правильно, мы молодцы – ну, в общем, чтобы от нас отстали».

Это, как говорится, «хрен вы угадали». Так дела не делаются. Все должно быть ровно наоборот. СНАЧАЛА, перед тем, как сделать пакость – надо посовещаться с теми, кто будет заниматься пиаром, и получить от них разъяснения – удастся ли обеспечить надежные МОРАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ для общественности под планируемые действия. И еще – не повредит ли это репутации? И если оба раза будет ответ «нет» – ничего не делать. А потом спросить – а что НАДО сделать, каких условий дождаться или обеспечить, чтобы ответ был «да».

То есть так называемый «пиар» – это не бантик и не розочка на тортике из говна; это в современных условиях мировой прозрачности самое важное условие деятельности. Более важное, чем наличие силовых, информационных и даже финансовых ресурсов. Причины вполне прагматические. Перефразируя ап. Павла, «что толку, если достигнешь ты успеха, но своей репутации повредишь и будешь признан негодяем и извергом рода человеческого?» Более того: никакой «успех», ни военный, ни политический, ни даже финансовый – не будет ничего стоить, если будет утеряна репутация, а ты будешь признан негодяем. Российские олигархи, которых нынче разувают и раздевают по всему миру, не дадут соврать.

В связи с этим первый и главный вопрос ко всей СВО-лочной «операции» – какого черта ее начали «в инициативном порядке», ударив ПЕРВЫМИ?? Неужели не было ясно, что такой удар, какие бы выгоды в оперативном и тактическом плане он ни сулил (а выгоды, как видим, оказались невелики) – мгновенно и навсегда разрушил репутацию, намертво прикрепил к стране ярлык «агрессора», убил разом все моральные основания для любых будущих военных «побед»?

Ведь определенное «моральное основание» у всего, даже у стягивания войск к Донбассу, у России изначально было: мы, мол, хотим предотвратить наступление украинских вооруженных сил с целью захвата ДНР/ЛНР и защитить русскоязычное население непризнанных республик. PR-конфигурация была сомнительна с точки зрения западного права, но вполне «моральна» с общечеловеческой точки зрения: «большой» (т.е. Украина) хочет обидеть «маленьких» (республики ДНР и ЛНР), а Россия, как «большая тетушка», готова за «маленьких» как бы родственников вступиться и защитить, прикрыть подолом. Эта была абсолютно «рабочая» с точки зрения PR конструкция, и ни о какой «международной изоляции» в связи с ней не могло быть и речи.

ТЕМ БОЛЕЕ, что Украина ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на протяжении последних лет концентрировала большую группировку напротив именно ДНР/ЛНР – и сейчас мы видим, что в самом деле основные (!) силы ВСУ так и находятся напротив Донбасса. По сути, последний год шла борьба нервов – кто первый не выдержит, кто первым ударит, теряя то самое как будто «эфемерное» преимущество моральной правоты.

Кто выиграл в этой борьбе нервов? – Украина. РФ «моргнула» первой.

Понятно, у «силовиков» свои резоны: всегда, мол, лучше «быть первым», владение инициативой это уже есть владение преимуществом, выжидание – это гарантия лишних жертв от «первого удара» и т.п. Но ведь не зря говорил в свое время величайший дипломат Талейран: «Война – это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам». России НЕЛЬЗЯ было «бить первой». Особенно в том виде, в каком это в итоге произошло (опять же – из «военных» соображений): сразу и по всей территории Украины, с вводом войск с трех сторон из мест, абсолютно далеких от собственно Донбасса.

Такой удар мгновенно «обнулил» все моральные резоны Москвы – и одновременно сделал как несуществующими все агрессивные приготовления Киева. Обнулил полностью и навсегда. Теперь можно хоть обораться, приводя какие угодно доказательства намерений ВСУ перейти в наступление на Донбасс – их просто никто не будет слушать. Так же, как сегодня (даже спустя почти 80 лет) никто всерьез не станет доказывать, что Гитлер лишь защищался от планов Сталина напасть на Германию первым, то есть как бы вел на самом деле «оборонительную не-войну».

После ТАКОГО говорить, что «Россия проигрывает информационную войну» и как бы недостаточно активно использует ботов и соловьевых в обосновании своей не-войны – величайшее лицемерие и глупость. Россия проиграла информационную войну утром 24 февраля – окончательно и бесповоротно. С точки зрения пиарщика вся российская политика после 24 февраля – это уже неоперабельный больной. Ему невозможно помочь, максимум, что можно сделать – слегка облегчить его мучения, может быть – ввести в медикаментозную кому. Дружное бегство доселе довольно стойких работников российского агитпропа во всех направлениях (Жанна Агалакова, Лилия Гильдеева, даже гр-н Британии Брилев, эксцессы на Первом канале) – всё объясняется как раз этим. Соловьев, похоже, сидит на веществах, некогда заводной как ванька-встанька Сергей Михеев – седой как лунь. А он мне ровесник. Отныне только простой как три рубля и трудолюбивый Подоляка из Сум – вершина возможного, да и тот, похоже, уже начал что-то подозревать – и надолго его энтузиазма не хватит. Можно делать ставки, через сколько недель мы услышим и от Подоляки сакраментальный вопрос “Глупость или измена”.

Россия не может выступать в роли агрессора – это полностью разрушает ее образ самой себя прежде всего. Если кто забыл – даже в Афганистан мы в свое время вошли «по просьбе законного руководства страны». И держались зубами за эту формулировку.