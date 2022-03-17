Блиновская и её фантомный секс – Личное мнение

Леночка Блиновская не придумала ничего лучше, как посвятить наивных товарок в подробности своей половой жизни с мужем, который, на мой взгляд, больше тянет на её откормленного младшего брата.



Фото: Соцсети

Главное в отношениях Блиновской с мужем — это, по её словам, секс.

Процитирую:

«Так сложилось что секс это у нас определяющая отношения история… То есть все остальное вторично. И если мы охладеем в этом месте, то будет много вопросиков».

В общем, теперь мне совершенно понятно, почему Блиновская так нервозна и неуверенна в себе: она считает секс главным в отношениях пары, и этого секса у неё, судя по всему, нет. Ну, или очень мало.

Женщина, которая довольна своей половой жизнью, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет о ней трубить на всех углах.

Просто незачем. Ей никому ничего не нужно доказывать.

Это во-первых.

Во-вторых, самооценка, основанная на собственной сексуальной востребованности, — весьма шаткая штука для любой женщины, даже если ты — молода, горяча и головокружительно красива, что, конечно же, — не случай Блиновской.

Так вот даже если ты — абсолютная секс-бомба, то мужчина, который с тобой переспал сотни раз, будет хотеть других больше, чем тебя.

Пусть эти другие будут менее красивы (опять же — не случай Блиновской), но они будут более желанны. Просто потому, что они — другие: новые, неизведанные, незнакомые.

Это — элементарная биология.

Заставить себя хотеть жену «как в первый раз», с которой прожил долгие годы, не сможет ни один мужик.

Так выглядит правда, которую знают все мужчины и от которой бегут в мир иллюзий неумные женщины.

И возглавляют колонну этих оголтелых, бегущих баб Леночка Блиновская.

А какое место в ваших отношениях занимает секс? Насколько он важен для вас? Зависит ли ваша самооценка от количества половых актов с вашим участием?

За честные ответы буду весьма признательна.

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