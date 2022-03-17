А помните, в Казахстане были протесты?

По их итогам в республике анонсированы большие реформы и идут аресты родственников Назарбаева. Но радоваться, кажется, преждевременно.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на прошлой неделе внезапно прилетел в турецкую Анталью на международный дипломатический форум по личному приглашению турецкого лидера Эрдогана. В республике тут же переполошились: после прошедших в январе кровавых протестов, из-за которых погибло 230 человек (по официальным данным), Назарбаев фактически сложил с себя полномочия, назвавшись «простым пенсионером». И тут такой визит — притом, что нынешний президент Касым-Жомарт Токаев в Турцию к Эрдогану пока так и не летал. В экспертной среде заговорили о том, что Назарбаев хочет все же вернуться к власти и вновь наводит мосты в поисках союзников. Убедительных доказательств этой гипотезы никто пока не предъявлял, зато, пока Назарбаев летал в Турцию, на родине был арестован один из двух его племянников — и это мощнейший удар по назарбаевскому клану, кто бы что ни говорил.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Предпринимателя Кайрата Сатыбалдыулы задержали сотрудники казахстанского Антикора. Формальная причина — возможное мошенничество в компании «Казахтелеком», где племянник Назарбаева Сатыбалдыулы был одним из акционеров. Пока он арестован на два месяца, однако даже в официальном релизе о задержании бизнесмена специально оговаривается, что теперь его будут проверять на причастность к другим действиям, «подрывающим безопасность государства».

Это важное уточнение: во время январских протестов фамилии двух племянников Назарбаева — Кайрата Сатыбалдыулы и Самата Абиша — назывались в качестве возможно причастных к вооруженной фазе беспорядков. Абиш в тот момент был первым зампредом главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Масимова и еще нескольких его замов арестовали почти сразу, Абиш был снят с должности с большим скрипом через несколько дней. Сейчас на него тоже идет сильная информационная атака, и на вопросы, почему не задержали этого племянника Назарбаева, вынужден отвечать даже генпрокурор (официальная версия — «сейчас нет доказательств»).

Кроме того, 15 марта был задержан еще один член клана Назарбаевых, пятый номер в списках казахстанского Forbes Кайрат Боранбаев, владелец франшизы «Макдоналдс», футбольного клуба «Кайрат», один из владельцев завода в Карагандинской области по производству вакцин от ковида «Спутник V». А главное — он сват (по-казахски — құда) старшей дочери Назарбаева Дариги. Официальных релизов о задержании Боранбаева все еще нет, но известно, что разработкой бизнесмена занимается Агентство по финмониторингу (все тот же Антикор), и сейчас предприниматель, видимо, находится в ИВС.

Столь громкие задержания последних дней в Казахстане в шутку назвали «тизером» речи президента Токаева, который 16 марта озвучивал свое послание с пакетом масштабных политических реформ.

Вначале их появление было анонсировано в сентябре, но, очевидно, администрации Токаева никто не мог бы дать столько времени на подготовку: градус общественного недовольства властью в стране по-прежнему остается достаточно высоким. В итоге послание Токаева получилось двояким. Реформ было заявлено множество, но среди них мелькали и очевидные намеки на некоторое ужесточение режима. Достаточно взглянуть просто на перечисление того, что предложил Токаев.

Что обрадовало его сторонников:

Токаев запретил президенту и руководителям регионов состоять в партиях;

родственникам президента нельзя будет занимать руководящие должности на госслужбе;

анонсировано создание Конституционного суда, будут расширены полномочия судов присяжных;

акимов теперь будут выбирать по причудливой схеме, когда президент будет вносить на рассмотрение местных депутатов минимум две кандидатуры потенциальных руководителей;

необходимое количество членов партии для ее регистрации снижено в четыре раза — до 5000 человек;

обещано усиление роли парламента, притом что верхняя палата — Сенат — фактически будет частично лишена своих полномочий;

в Конституции окончательно пропишут отмену смертной казни;

в стране появится несколько новых областей (что очень грамотно с точки зрения логистики).

В свою очередь несколько вещей в речи Токаева очень сильно насторожили его оппонентов:

обещан пересмотр закона «О СМИ», а сам президент «призвал» журналистов не работать «по заказам извне» — очень похоже на анонс некоего закона об «иноагентах»;

по сути, не сказано ничего конкретного о том, кто именно руководил событиями Кровавого января (кроме того, что среди них были «известные люди»);

Токаев заявил, что послаблений в митинговом законодательстве больше не будет, да и вообще, по его мнению, пора прекращать митинговать «по каждому поводу»;

не переименованы Нур-Султан обратно в Астану и проспект Назарбаева в Алматы в проспект Кантар (Январь) — а запрос на это был велик;

ничего больше не сказано про закон о первом президенте: он уже был несколько сужен, но Назарбаев и ближайшие члены его семьи по-прежнему обладают неприкасаемостью и могут чувствовать себя относительно спокойно.

По сути, Токаев сыграл в многовекторность на внутриполитической арене: и успокоил консерваторов, и подарил надежду более-менее договороспособным членам нелояльного гражданского общества. Вместе с тем нынешняя администрация Акорды показала, что отклонения от «либерализма в рамках» она не потерпит. Незадолго до послания был арестован на два месяца главный оппозиционный политик внутри страны Жанболат Мамай (формально — из-за «распространения заведомо ложной информации»), а два казахстанских активиста получили по пять лет тюрьмы за посты в Facebook с критикой действий РФ в Украине и, как утверждает суд, оскорблениями русскоязычных.

Сложность нынешнего положения Токаева и его администрации в том, что все крайне болезненные для прежнего порядка реформы приходится проводить в условиях сильнейшей экономической встряски из-за санкций, наложенных на Россию Западом.

Экономики двух стран тесно связаны и общими границами, и нахождением в Евразийском союзе, поэтому одновременно с Россией в Казахстане резко скакнул вверх доллар. Кроме того, из-за сообщений о том, что РФ перестает экспортировать сахар-сырец в ближайшие полгода, его тут же смели с полок в соседней республике — властям приходится бороться еще и с потребительской паникой. И это не говоря о постоянном страхе того, что украинские события вполне могут повториться в Казахстане: общество крайне нервно реагирует на любые высказывания российских политиков. Последнее из них — январское, но раскрученное только сейчас заявление Геннадия Зюганова о том, что нужно «защитить русскоговорящие северные земли Казахстана от произвола».

В этой ситуации от президентского послания ждали еще и ясности по поводу того, как теперь страна будет выстраивать отношения с северным соседом. Ничего об этом Токаев, конечно, не сказал, но это не значит, что он пустил ситуацию на самотек. В конце концов, согласно другой гипотезе, первый президент Нурсултан Назарбаев мог полететь в Турцию к Эрдогану разговаривать не только о себе.

Вячеслав Половинко, спецкор

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