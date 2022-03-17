Мнение: Дивизион

Российская авиация уничтожила дивизион систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Я, безусловно, как сугубо гражданский человек (два года срочной здесь вряд ли идут в зачет) полагал, что любая современная военная операция против регулярного противника проходит в несколько четко структурированных этапов. На первом — всегда выбивается вся противовоздушная оборона противника, уничтожается вся авиация и завоевывается господство в воздухе. И только после этого начинается наземная операция.

Тридцать лет назад во время первой иракской войны западная коалиция целых три дня бомбила иракские позиции, совершив порядка 5 тысяч вылетов. Однако решить задачу уничтожения ракетных, противовоздушных и военно-воздушных сил Ирака не удалось, и тогда коалиция перешла к планомерному выбиванию их, и целый месяц с конца января по конец февраля, совершая по 700-800 вылетов в сутки, все-таки добила и авиацию, и ПВО Саддама Хусейна, и иракские СКАДы, наносившие удары в том числе и по Израилю. И вот только после этого перешла к наземной фазе, которую и провела в 4 дня.

Стоит взглянуть при этом на территорию Кувейта, где и проходила «Буря в пустыне», и на территорию Украины. Хотя бы с точки зрения их площади. При этом Кувейт был оккупирован Ираком в течение года, а значит, создать оборону на его территории было проблематично, Украина же находится у себя дома.

И вот теперь идет 22 день «не-войны», наземная операция идет три недели, а Конашенков не дрогнув бровью, докладывает об очередном уничтоженном дивизионе ПВО.И что-то подсказывает, что не последнем.

Я правильно понимаю, что эти же самые люди на полном серьезе пытаются угрожать НАТО? То есть, те же самые люди, которые не способны на уровне курсанта 2 курса спланировать хотя бы в общих чертах ход кампании против не самого мощного противника, при этом полагают, что уж НАТО-то они уделают одной левой. Ну, не одним полком, как взяли Грозный. Но уж двумя-то точно…

Может, их всех для начала на какие-нибудь ускоренные командирские курсы направить? Ну так, для общего развития? Включая и Верховного главнокомандующего, который всю эту ахинею и утвердил? Репетитора там в бункер ему кто послал. Хотя бы на пару дней, чтоб не переутомился…

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