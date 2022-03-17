Блинкен заявил о гибели на Украине гражданина США

Американский житель убит на Украине, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя сообщения СМИ о гибели 68-летнего гражданина США.

Блинкен заявил, что подтверждает гибель американца, но «деталей» случившегося у него нет. Газета New York Times сообщала со ссылкой на местные власти о гибели при обстреле в городе Чернигове 68-летнего американца, который находился там со своей подругой-украинкой, нуждавшейся в лечении, передает РИА «Новости».

Госдепартамент сообщил, что подключился к документированию и юридической оценке потенциальных военных преступлений на Украине. При этом Блинкен заявил, что не хочет «спекулировать» относительно будущего американо-российских отношений, и назвал приоритетной задачей для США прекращение боевых действий на Украине. Он заявил, что США будут настаивать на ответственности в том или ином виде за «эту войну агрессии».

Блинкен также заявил, что «не видел значимых усилий со стороны России, направленных на то, чтобы прекратить дипломатическим путем войну, которую она ведет». По его словам, США «поддерживают усилия Украины, направленные на деэскалацию дипломатическим путем, на прекращение огня и, конечно, вывод российских сил», передает ТАСС.

Госсекретарь отметил, что последствия российской военной операции «чувствуются по всему миру в росте цен на продукты, опасений по поводу продуктов питания, топлива».

Напомним, Вашингтон заявлял, что гражданам США следует покинуть Украину, так как Соединенные Штаты не отправят туда войска даже для эвакуации американцев. Указывалось, что если кто-то из американских граждан останется там, то он в случае начала конфликта должен будет надеяться только на себя.

Минобороны РФ подчеркивало, что российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При этом украинские войска используют жителей украинских городов и сел как живой щит и препятствуют эвакуации.