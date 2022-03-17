Экс-премьер Болгарии Бойко Борисов задержан полицией

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов задержан в ходе полицейской операции, проводятся обыски, сообщают СМИ.

BTV сообщает, что возглавляющий партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов, а также бывший министр финансов Владислав Горанов и ряд других политиков стали объектами расследования по фактам злоупотреблений европейскими средствами, передает ТАСС.

Помимо Борисова задержаны несколько других функционеров ГЕРБ – бывшей правящей партии. Болгарское национальное радио сообщает, что операция связана расследованием европейской прокуратурой более 120 случаев злоупотреблений в Болгарии, передает РИА «Новости».

Информацию о проведении обысков и арестах газете «24 часа» подтвердили источники в правительстве и в партии ГЕРБ. Премьер-министр страны Кирил Петков заявил: «Никто не стоит над законом».

Осенью враждебно настроенный к РФ Борисов проиграл парламентские выборы, а его главный противник Румен Радев, который назвал Крым российской территорией, выиграл президентские. Болгария – парламентская республика, полномочия у Радева представительские. На парламентских выборах ГЕРБ набрала 22,80% против 25,65% у победителя, блока «Продолжаем перемены» (лидеры – Кирил Петков и Асен Василев). Во внешней политике Борисов строго ориентировался на ЕС, НАТО и США. Петков и Василев ориентируются на Запад, но избавлены от русофобии, которая свойственна Борисову.