США пригрозили Китаю «последствиями» за помощь России

В случае оказания Китаем помощи РФ Пекин будут ждать «последствия», сообщила официальный представитель администрации США Джен Псаки. При этом она воздержалась от прямой угрозы санкциями.

Псаки заявила, что «любая помощь Китая РФ в то время, как та вторгается в чужую страну, вызывает значительную обеспокоенность, и ответом на это будут последствия». Ее спросили, грозят ли Пекину санкции. Псаки ответила: «Я не собираюсь обрисовывать, как будут выглядеть последствия». Она сказала, что президент США Джо Байден намерен «напрямую» переговорить об этом в пятницу с председателем КНР Си Цзинпином, передает РИА «Новости».

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США «продолжают призывать все страны, особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Москву прекратить» спецоперацию на Украине, передает ТАСС.

По мнению США, Пекин «в особенности обязан использовать свое влияние» на главу российского государства Владимира Путина и «защищать международные правила и принципы», которые Китай «исповедует». Однако, по словам главы Госдепа, Китай «похоже, движется в противоположном направлении, отказываясь осудить эту агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром».

Вашинггтон «обеспокоен тем, что они рассматривают возможность оказания прямой помощи РФ военной техникой для использования на Украине». Байден в пятницу «будет разговаривать с председателем Си», США «ясно дадут понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии», Вашингтон «без раздумий будет вводить издержки», сказал Блинкен.

Напомним, Financial Times заявила, что Белый дом получил обеспокоившую его информацию, что РФ якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине. Москва сообщила, что не запрашивала у Пекина помощи. Китай также опроверг сообщения о запросе Россией военной помощи.