Мнение: Российские компоненты МС-21, будущее российской авиации и отказ россиян отдыхать за рубежом

1. К вопросу об импортозамещении Боингов и Эйрбасов. Российский среднемагистральный авиалайнер МС-21 вот-вот должен пойти в серию, уже произведено 9 тестовых самолётов. Почти все ключевые компоненты МС-21 – отечественного производства:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/nashel-vot-takuiu-kartinku-ko-vsemu-prochemu-dobavim-dvigateli-pd14-vsu-toje-622fa02d389ab425f348ba59

Нероссийской в МС-21 остаётся часть авионики. Двигатели, композитное крыло – всё наше. Этот самолёт может практически полностью покрыть потребности внутрироссийского рынка авиаперевозок.

2. Некоторые чудаки в топе ЖЖ пишут, что российская авиация — всё, так как кто-то где-то за океаном что-то там громогласно заявил. Реальная жизнь устроена сложнее. Не так-то просто приземлить самолёты в стране, которую ты не контролируешь физически. Вот мнение специалиста по текущей ситуации с самолётами:

https://travelfoxes.livejournal.com/230579.html

3. Россияне резко расхотели отдыхать за рубежом. Однако во многие соседние страны туристические поездки по-прежнему вполне доступны:

https://lenta.ru/news/2022/03/14/tury/

…в пресс-службе «Интуриста» рассказали о драматическом сокращении объема бронирований путевок за рубеж — в 25 раз. «В основном сейчас бронируют туры по ближнемагистральным массовым направлениям, где сохранена авиаперевозка. Это Абхазия, Армения, Турция», — рассказали в «Интуристе».

Туроператор Fun&Sun также пожаловался на снижение интереса россиян к заграничным путешествиям, отметив, что из доступных направлений в настоящее время — Турция и ОАЭ. «Провести отпуск в марте можно, например, в Турции. Мы по-прежнему предлагаем туры на курорты Анталийского побережья со своей перевозкой, — уточнили в компании. — Также в марте можно отдохнуть в ОАЭ — у нас есть блоки на регулярных рейсах авиакомпаний Emirates и FlyDubai».