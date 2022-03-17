Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые за два года посетили парад в честь Дня святого Патрика

Сегодня, в четверг, днем Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли с визитом в 1-й батальон ирландской гвардии на парад в честь Дня Святого Патрика в Олдершоте, графство Гэмпшир. Это один из важнейших культурных и религиозных праздников, который отмечается во всем мире, но центром веселья является, конечно, Ирландия. В доковидные времена 17 марта по всей стране проходили народные гуляния, парады и прочие торжества, но последние два года почти все мероприятия были отменены по соображениям безопасности.

Если в 2020 году, когда коронавирус только начинал свое шествие по планете, герцог и герцогиня Кембриджские успели съездить в трехдневный тур в Ирландию, то в прошлом году лишь записали видеообращение к ирландцам всего мира. Поэтому сегодня их визит ждали как рядовые подданные, так и военные.

В военной части принц Уильям, второй в очереди на британский престол после своего отца Чарльза появился в парадной военной форме со всеми регалиями, а его супруга Кейт – в пальто темно-зеленого цвета со шляпкой-таблеткой в тон и туфлях-лодочках на шпильке. Из украшений на герцогине были лишь серьги с изумрудами и золотая брошка в виде клевера на левой стороне пальто. Члены королевской семьи подарили традиционные веточки трилистника офицерам и гвардейцам, которые, в свою очередь, раздали их всему строю. Также Кейт поприветствовала полкового талисмана – пса породы ирландский волкодав. Визит завершился торжественным парадом, которому отсалютовал Уильям.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям приезжали с официальным визитом в Ирландию несколько раз: в марте 2015 года, когда герцогиня была на последних сроках беременности – в ожидании принцессы Шарлотты, в марте 2017 года, после чего супруги улетели на несколько дней в Париж, в марте 2018 года, на тот момент герцогиня снова была беременна, уже будущим принцем Луи.

Последний их тур в Ирландию состоялся в начале марта 2020 года: за три дня супруги успели встретиться с президентом Ирландии Майклом Д. Хиггинсом и премьер-министром Лео Варадкаром; попробовать настоящего ирландского пива в музее “Гиннес” в Дублине; встретиться с активистами Jigsaw; посоревноваться друг с другом на кулинарном мастер-классе и посетить ферму; прогуляться по живописному побережью Ирландского моря и побывать на приеме в Литературном музее Дублина. В последний день Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Голуэй, после чего отправились домой, в Великобританию, где их ждали дети – принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.