Мнение: Неденьги для невойны



Перед ударом. Снимок цели с байрактара

Читаю иногда по диагонали блог Косарекса – одного из символов “старого ЖЖ”. Забавно, что он, как и многие из тихушной ЖЖ-оппозиции, внезапно после Февраля оказался прямо-таки записным “ястребом”, яростно топящим за “победу над Украиной” и описывающим все боевые действия с полным сочувствием к ВСР. Не думаю, что его “купили”, скорее это как раз нечто глубинное и нутряное – как и у Галковского, у Астеррота, у Салери (Волкова)… То есть, говоря попросту – бесплатно. “По родству бродяжьей души”. Один Галковский яростно пытается как-то это монетизировать – но пока с неясной перспективой.

А Косарекс у нас еще и китаист, поклонник Китая – и буквально в каждом втором посте убивается и неустанно доказывает – ну почему, почему у российской армии нету беспилотников?? Почему не подсуетились вовремя и не купили их хотя бы у того же Китая?! Надо сказать, что необходимость беспилотников при том типе войны, какую РФ ведет на Украине, Косарекс обосновывает весьма убедительно, со знанием дела. Кто заинтересовался – прочитайте в его блоге.

А я, читая стенания Косарекса, снова вспомнил обсуждения с “патриотической массой” вопроса о “пропавших ЗВР (золото-валютных резервы Банка России)” на сумму более 400 млрд. долл. Там вся эта ватная общественность из кожи вон лезла, пытаясь доказать “несущественность потери” – мол, да какие это деньги, это “нолики на счетах”, “расписки о задолженностях”, “да они никому не нужны”, “да это ж не рубли в подвалах ЦБ”, да их как бы вообще нет – и в общем уже договорились до того, что резервов у ЦБ как бы и вовсе отродясь не существовало, все это был морок, обман и в принципе “не-деньги”.

Что по-своему логично: если Россия, по официальным данным, ведет на Украине “не-войну”, то и ЗВР России, соответственно, тоже были “не-деньги”.

Но вот вопрос: а что ж в таком случае мешало еще до войны закупить этих самых беспилотников, например, у того же “друга Эрдогана” – на эти же “не-деньги”? 400 млрд. “недолларов” (про которые до войны никто не знал, что это неденьги) – это ж сколько можно было бы “байракатаров” поставить в войска? Небо бы закрывали, как ночью! Использовали бы неденьги для невойны – что может быть разумнее?

Но нет, не стали. Сэкономили, видимо.