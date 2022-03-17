Волосы в пучок! Выбираем лучшие варианты быстрой и легкой прически

Нет для женщины прически более универсальной и удобной, чем пучок. И сделать легко, и носится практически весь день. Чтобы не упасть в пучину однообразия, стилисты предлагают взять на вооружение несколько вариантов, которые помогут выглядеть отлично каждый день и в праздники, и в будни в любое время дня и ночи.

Пучок с протяжкой

Прическа подойдет для обладательниц тяжелых, густых волос, которые падают под тяжестью собственного веса. Соберите волосы в конский хвост в средней части головы, не затягивая резинку. Возьмите хвост и с помощью тонкой расчески проделав своеобразный тоннель под резинкой протяните треть хвоста. Закрепите выбившиеся волоски лаком или гелем для волос. В течение дня свободно ниспадающие волосы можно расчесать. Такая прическа отлично подойдет для делового ужина или работе в офисе.

Классический пучок

Эту прическу можно делать уже на второй день после мытья головы. Используйте расческу с редкими зубьями, сухой шампунь для корней, немного масла для кончиков волос, чтобы защитить их от спутывания.

Закрепите волосы в высокий хвост резинкой, затем разделите пучок на две равные части и намотайте вокруг основания, чтобы придать объем. Закрепите лаком. С помощью воска или геля выделите отдельные пучки. Прическа подойдет для веселой прогулки с подругами в парке или вечеринке в клубе в тесном дружеском кругу. Для придания образу романтичности можно отдельно по линии лба выделить беби-пряди с помощью расчески с длинной ножкой. Уложите и закрепите гелем.

Низкий двойной

Здесь понадобятся две тонкие резинки и несколько шпилек для закрепления, лак и паста для волос.

Зачешите волосы назад руками или привычной расческой, сделайте конский хвост и разделите весь объем волос пополам. Сначала закрепите резинкой верхнюю часть. Разделите волосы еще раз на две части и небрежно закрутить их вокруг основания. То же самое проделайте с нижней частью волос. Закрепите лаком.

Такая прическа, украшенная кружевами, жемчугом или изящными шпильками, может стать праздничной.

Для коротких волос

Конечно, короткие волосы помыть намного легче и быстрее, чем длинные но иногда и на это нет времени. Или образ требует текстурной прически. На помощь придет плетение с пучком. Сделайте плетение вокруг головы, распишите пряди. Оставшиеся волосы соберите в хвост резинкой, длину закрепите невидимками или шпильками с внутренней стороны. Закрепите лаком или спреем с морской водой. Чтобы сохранить объем, косу старайтесь плести не внутрь, а наружу, тогда и пряди будет легче распушить.

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Пучок с греческим плетением

Он может быть высоким или низким. Изюминкой прически являются закрученные назад передние пряди. Чтобы прическа выглядела легко и объемно, соберите ее руками. Отделите две хорошие височные пряди от основной массы волос. Остальные волосы соберите в конский хвост и закрутить вокруг основания, закрепляя каждую прядь шпилькой. Височные волосы закрутить в жгут и прикрепите к основному пучку так, чтобы не было видно торчащих волосков. Прическа подойдет как для взрослых женщин, так и для школьниц. Полностью закрепленные пряди сделают ее более строгой, а выпущенные наружу и подкрученные плойкой превратят образ в праздничный.

Узел с выпуском

Расчешите волосы. Отделите две пряди, остальные волосы соберите в средней части головы на уровне скул, мысленно проведя прямую линию. Оберните волосы в одном направлении, стараясь не затягивать, чтобы сохранить объем. Оставшиеся пряди еще раз расчешите и заведите их под пучок так, чтобы концы оставались свободными. При желании их можно структурировать гелем или воском для волос.

Пряди нужно хорошо закрепить шпильками как можно ближе к резинке.