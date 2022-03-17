Мнение: Новый герой

Кризис всегда выдвигает новых людей. Внезапно и неожиданно. При этом герои вчерашних дней практически всегда сходят со сцены, причем окончательно. События на Украине тому пример. Парадоксальным образом исчезли или практически исчезли герои майдана 14 года, зато появились новые. Кто знал николаевского губернатора или мэра Харькова? Теперь они — лицо нового времени. Причем не абстрактные говоруны, а люди, делающие то, что нужно здесь и сейчас. Ситуация востребовала тех, кто умеет работать, а не говорить с трибуны — получите и распишитесь. Исчезли ресурсы, работавшие на майдан — но появились новые с миллионными аудиториями. Кто точно на своем месте — это, конечно, Зеленский. Для артиста сцена с аудиторией во весь мир — это больше, чем можно мечтать. Неудивительно, что у него дикий драйв и энергетика. А неуклюжие намеки на «неадекватность» состояния — да Черчилль вообще бутылку коньяка высасывал за день, он от этого что, стал менее велик?

Вопрос — где новые лица с «этой стороны»? И почему их нет? 14 год таких людей создал. В 22 их нет вообще. Любопытный феномен, прямо скажем…

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