Куда летим?!

Сразу семь российских правительственных самолетов в четверг утром вылетели из Москвы на восток.

Место назначения у всех рейсов было разным. Эти полеты можно было отследить при помощи онлайн-сервиса Flightradar24.

Среди них – самолет-ретранслятор Ту-214СР номер RA-64516. Такой самолет обеспечивает правительственную связь. В половине десятого утра он вылетел из Внуково в Омск. Приземлившись в Омске, он сразу же вылетел обратно в Москву.

Ту-214ПУ номер RA-64532 точно так же в девять утра вылетел в Новосибирск и вернулся обратно. Этот самолет обычно используется для перелетов руководителей государства – на нем установлены системы для контроля и управления различными государственными службами.

Ил-96-300 номер RA-96017 из специального летного отряда “Россия” без четверти полдень вылетел из Внуково и, описав широкую дугу над северными регионами, направился в сторону Москвы. Его транспондер, сигналы которого позволяют отслеживать самолет в полете, был отключен в районе Сургута.

Ан-148-100ЕА номер RA-61716 из Специального летного отряда “Россия” в 13:32 вылетел в Уфу, а затем, спустя несколько минут после посадки, отправился обратно в Москву.

Airbus A-319 в 10 утра вылетел В Новосибирск и сразу же вернулся назад. По данным Flightradar, он не приземлился в Новосибирске, но только снизился до высоты в несколько десятков метров, после чего набрал высоту и отправился в Москву.

Сухой “Суперджет” RA-89039 в 10 утра вылетел в Тюмень, а Ту-204 RA-64058 примерно в это же время – куда-то в Сибирь. Его транспондер выключился в районе Когалыма.

Все эти самолеты принадлежат СЛО “Россия”.

Специальный летный отряд “Россия” занимается перевозкой руководителей государства, чиновников и должностных лиц высокого ранга. Он входит в состав и подчиняется непосредственно Управлению делами президента Российской Федерации.