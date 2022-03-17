В Омской области решили закупить компьютеры на 316 млн рублей для школ региона

В школы Омской области планируют закупить большую партию нового компьютерного оборудования, презентационным оборудованием и программным обеспечением будут оснащены 107 общеобразовательных организаций города и районов области.

В 2022 году в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением будут оснащены 107 общеобразовательных организаций города и районов области.

Каждая из них получит по 17 ноутбуков, три интерактивные панели, а также один сервер. На эти цели в рамках нацпроекта «Образование» планируют направить 316,1 млн рублей. Всего в партии оборудования 1819 современных ноутбуков, 107 серверов и 321 интерактивная панель, которые имеют возможность подключаться к интернету через Wi-Fi, говорится на официальном портале Омской области.

По словам заместителя председателя правительства Омской области, министра образования Татьяны Дерновой, проект «Цифровая образовательная среда» – один из самых затратных в структуре финансирования национального проекта «Образование» в нашем регионе.

«В прошлом году 179 общеобразовательных организаций получили современное компьютерное оборудование почти на полмиллиарда рублей. В этом году мы продолжаем работу в этом направлении. Общий объем финансирования достигнет в итоге почти 330 млн рублей», – подчеркнула министр образования.

В целях формирования единой коммуникационной среды для всех участников образовательного процесса на территории Омской области продолжается апробация информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум», которая предназначена для организации информационно-коммуникационного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. Это полностью соответствует процессам импортозамещения, которые были запущены в нашем государстве.

Возможности «Сферум» позволяют сформировать закрытое информационное пространство общеобразовательной организации, проводить видеоконференции, организовывать видеотрансляции школьных мероприятий.

Татьяна Дернова отметила, что в «Сферуме» зарегистрированы все общеобразовательные организации Омской области, регистрацию на платформе прошли более 40% педагогов.

В конце 2022 года доля образовательных организаций, получивших онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам, должна составлять 58% от общего количества образовательных организаций, расположенных на территории Омской области. Кроме того, в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды к концу 2022 года общеобразовательные организации региона получат доступ к федеральной государственной информационной системе «Моя школа».