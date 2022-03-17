 

В Минобороны рассказали о гуманитарной помощи жителям Украины

17.03.2022, 21:30, Новости дня
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Из РФ на Украину со 2 марта уже доставлено 3 175 тонн гуманитарного груза, проведено 385 гуманитарных акций, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для беспрепятственного доступа граждан к гуманитарной помощи. Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 3 175 тонн гуманитарного груза, проведено 385 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 36 – в Киевской, Харьковской, Черниговской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передана 181 тонна продуктов питания, средств гигиены и лекарственных препаратов», – цитирует ТАСС Мизинцева.

По его словам, сегодня проводятся 42 гуманитарные акции в Харьковской области и в республиках Донбасса, в ходе которых населению передается 267 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее в Минобороны заявили о 43 тыс. эвакуированных жителей из Мариуполя за сутки. МЧС доставило более 2 тыс. тонн помощи жителям Донбасса и Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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