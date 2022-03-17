Мнение: Будет ли рост как после 1998-го, российское ПО для импортозамещения и пропаганда через ТикТок

1. Пессимисты пророчат России худший кризис с 1998 года. Однако кризис тогда был хоть и болезненным, но сравнительно краткосрочным, а вслед за ним последовал самый долгий и успешный период экономического роста в современной истории России. Поэтому оптимисты видят в нынешней ситуации возможности для новой эпохи роста:

https://expert.ru/expert/2022/10/podavites-my-yesche-zarabotayem/

«Это будет похуже 1998 года» — такую оценку последствий санкций в течение прошедшей недели мы слышали не раз. Однако позволим себе с ней не согласиться дважды.

Во-первых, 1998 год был не так уж плох для российской экономики. Трехкратная девальвация рубля привела к росту промышленного производства, как это ни странно, практически мгновенно. В августе был дефолт и девальвация, а в ноябре темпы роста промышленности уже составляли 25% годовых. Мы знаем, сами считали. Все, кто мог, «ломанулись» в импортозамещение. И если коротко, то не было бы 1998 года, не было бы и десятилетия роста в 2000-х.

Нечто похожее произойдет и сейчас, причем с кратным усилением эффекта. И это во-вторых.

Что позволяет нам быть столь оптимистичными?

Если упрощенно, то страна, которая имеет устойчиво положительное сальдо платежного и торгового балансов, не может быть слабой и не может иметь устойчиво слабую валюту. Такая страна в значительной степени сама определяет твердость своего курса и стоимость своего капитала. У нас с балансами, и тем и другим, все очень неплохо, несмотря на арест золотовалютных резервов и прочие санкционные шаги Запада в области финансов. Судите сами.

Мы потеряли около половины ЗВР — примерно 300 млрд долларов. При этом прямыми антисанкционными действиями в виде, например, потерь от невыплат дивидендов иностранным владельцам российских акций или невыплат процентов по внешнему долгу и телу внешнего долга мы нанесли ущерб санкционировавшим нас странам в районе 100 млрд долларов. Это приятно само по себе. Плюс к этому даже при оставшихся ЗВР Россия чисто арифметически остается финансово очень стабильной страной — еще 300 млрд достаточно, чтобы очень долго обеспечивать выплаты по нашим внешним заимствованиям. И если такой стабильный заемщик неинтересен Западу, он может показаться очень интересным нашим восточным партнерам, то есть, если нам понадобится, то будет, где занимать. К тому же мы еще и ограничили все формы оттока капитала за рубеж.

С торговым балансом тоже все хорошо. В прошлом году его положительное сальдо составило 186 млрд долларов, то есть всего два года работы, и у нас опять те же ЗВР. Нам прикроют экспорт сырья? Маловероятно, так как мировая экономика устойчиво находится в состоянии дефицита сырья всех видов за счет стремительного роста численности населения мира. Не зря представители ОПЕК в первые же дни санкций заявили, что не видят мирового энергетического рынка без России. Аналогичным образом дело обстоит и на рынке зерна. И на многих других рынках, связанных с ресурсами. Плюс к этому мы будем вынуждены сократить импорт из-за санкций, и таким образом, по расчетам экспертов, наш торговый баланс станет лучше, а не хуже. «Двести рублей за доллар — невозможный вариант, — хором говорят аналитики. — Реально 70 и меньше в перспективе нескольких месяцев».

2. Вот каталог российского программного обеспечения для импортозамещения иностранного ПО:

https://arppsoft.ru/catalog/.

Это сделала российская ассоциация разработчиков ПО, довольно крупная организация. Предполагается, что российские разработчики тиражируемого ПО должны активно поучаствовать в наполнении.

3. Механизмы работы госдеповской пропаганды обычно грубы и прямолинейны, они опираются скорее на силу и массовость, нежели на то изощрённое иезуитство, которое приписывают США конспирологи. Джен Псаки напрямую инструктирует блогеров-тиктокеров, что им рассказывать своей аудитории:

https://lenta.ru/news/2022/03/15/tiktokbaid/

Администрация президента США Джо Байдена использует блогеров для распространения среди молодежной аудитории информации о ситуации на Украине и обвинения России и ее президента Владимира Путина в рекордной инфляции внутри страны. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, в четверг, 10 марта, сотрудники Совета национальной безопасности и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки организовали онлайн-встречу в Zoom с 30 ведущими звездами TikTok и представителями правозащитной организации Gen-Z for Change.

Судя по записи звонка, оказавшейся в распоряжении издания, инфлюенсеров проинформировали о стратегических целях США на Украине, работе с НАТО, а также ответили на их вопросы о причинах кризиса в стране. «Мы понимаем, что это крайне важный ресурс, с помощью которого американская общественность узнает о последних событиях, поэтому хотели убедиться, что у вас есть самая свежая информация из авторитетного источника», — отметил директор по цифровой стратегии Белого дома Роб Флаэрти.

Впоследствии, как заметило Daily Mail, многие участники разговора начали публиковать соответствующие ролики. Авторы материала предположили, что таким образом руководство США пытается переложить вину за падение экономики, поскольку рушатся его собственные рейтинги одобрения.