Повышение давления может привести к инсульту, если вы стоите



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Среди взрослых людей молодого и среднего возраста с гипертонией значительное повышение артериального давления в положении стоя может выявить людей с более высоким риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт. Об этом информирует новое исследование, опубликованное в журнале «Американской кардиологической ассоциации».

«Это открытие может служить основанием для более раннего начала лечения гипертонии, в том числе с применением лекарственных препаратов, у пациентов с чрезмерной реакцией артериального давления на стояние», — сказал Паоло Палатини, доктор медицинских наук, ведущий автор исследования.

Как правило, систолическое (верхнее) артериальное давление немного падает при вставании. В этом исследовании ученые выясняли, является ли противоположная реакция — значительное повышение систолического артериального давления при стоянии — фактором риска сердечного приступа и других серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

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Эксперты оценили 1207 человек, принимавших участие в проспективном исследовании, которое началось в Италии в 1990 году и включало взрослых в возрасте от 18 до 45 лет с гипертонией 1 стадии. В среднем за 17 лет наблюдения у участников произошло 105 серьезных сердечно-сосудистых событий. Наиболее распространенными были сердечный приступ, боль в груди, связанная с сердцем, и инсульт.