 

Дело закрыто: BBC выплатила компенсацию секретарю принцессы Дианы за скандальное интервью и извинилась

17.03.2022, 20:35, Разное
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Сегодня стало известно, что британский телеканал BBC наконец-то выплатил бывшему личному секретарю принцессы Дианы Патрику Джефсону компенсацию за моральный ущерб в связи со скандальным интервью 1995 года журналисту Мартину Баширу. Такж компания принесла официальные извинения. При этом, если раньше говорилось, что BBC намерена выплатить семье принцессы полтора миллиона долларов, то теперь в сообщения прессы говорится о “значительной сумме”, но точные цифры не уточняются. В любом случае, Джефсон намерен все средства направить на благотворительность. 

BBC принимает и признает серьезный ущерб, который был причинен коммандеру Джефсону обстоятельствами, при которых в 1995 году было получено интервью с Дианой, принцессой Уэльской. ВВС приносит извинения перед коммандером Джефсоном за причиненный ущерб и выплатила судебные издержки, – сказано в сообщении компании. 

На новость отреагировал брат покойной принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер. Он отметил в своем Twitter, что в целом доволен исходом дела, хотя скоро будут и другие данные, например, имена тех руководителей телеканала, которые скрывали правду столько лет. 

Правильный результат. Ужасно все, через что пришлось пройти Патрику Джефосу из-за такой уродливой журналистики, – написал граф Спенсер и добавил, – Также ужасно, что все это так долго скрывали высокопоставленные сотрудники BBCNews. Но скоро обо всем станет известно больше.  

Принцесса Диана и Мартин Башир, 1995 год

Напомним, что в мае 2021-го было доказано, что репортер Мартин Башир использовал нечестные методы для того, чтобы добиться интервью с принцессой Дианой. Журналист предоставил ей и ее брату Чарльзу Спенсеру фальшивые банковские выписки, якобы доказывающие платежи британской “желтой прессы” сотрудникам королевской семьи ради добычи информации о них. Так он убедил Диану самой рассказать о слухах вокруг нее и королевской семьи.

Ранее Башир все отрицал, но в прошлом году признался и извинился. Хотя при этом он заявил, что “продолжает гордиться этим интервью”, и отметил, что банковские выписки не якобы повлияли на решение принцессы Дианы дать его. Руководство BBC признало, что подготовка к интервью оказалась “провальной”. После этого 58-летний Мартин Башир уволился с канала, сославшись на проблемы со здоровьем.

Тогда же в мае принцы Уильям (который, кстати, активно сотрудничал с теми, кто расследовал это дело) выпустил совместное с братом заявление, в котором обвинил руководство телеканала BBC в некомпетентности и заявил, что интервью, полученное журналистом обманным путем, привело к необратимым последствиям в жизни их матери и семьи в целом. 

Принцы Уильям и Гарри



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