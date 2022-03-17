В России с начала марта рекордно подешевели все товары

За первые две недели марта Росстат зафиксировал рекордное в истории снижение цен на все товарные группы.

Согласно опубликованному отчёту, стоимость продуктовой корзины с середины февраля снизилась на 20%, бытовой техники – на 30%, а многие лекарства подешевели почти в два раза.

– Следуя передовым течениям в экономической науке, мы применили новую методику расчёта инфляции – теперь стоимость товаров у нас привязана к курсу доллара. Это позволяет построить модель, которая наиболее точно отражает динамику цен. Именно в долларах стоимость товаров у нас снизилась и снизилась значительно, – заявил заместитель главы Росстата Дмитрий Ардель.

При этом другие показатели, такие как заработная плата, промышленное производство и изменения ВВП, пока по-прежнему будут оцениваться исключительно в рублях.

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