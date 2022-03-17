Мнение: Фальшивые олигархи



Попавший под санкции ЕС миллиардер Фридман заявил об отсутствии денег на оплату уборщице

“Великий и могучий” Михаил Фридман, чуть ли не главный и самый страшный рейдер постсоветского пространства, глава всемогущей и таинственной Альфа-групп, которая ворочала миллиардами и крутила какие-то мутные схемы вообще по всему шарику – сегодня сидит один как перст в своей лондонской фатере и горько жалуется на то, что у него отобрали все карточки, заблокировали счета – и он в заветном Туманном Альбионе чувствует себя “как в тюрьме”. Тратить с единственной оставшейся карты ему разрешено, дескать, не более 3 тыс. баксов в месяц, поэтому ему “даже не на что заказать уборщицу”, и поэтому могучий Фридман принял, дескать, мужественное решение – он будет… убираться в квартире сам! Лично!

А что, – сам с собой рассуждает Фридман в своей жалобе, – “я могу”. Я, мол, жил же в студенческие годы в общаге с еще пятью “другими мужчинами” (прямая цитата) – поэтому почему б мне, Фридману, полы сам себе не помыть?

Ну, что сказать: для миллиардера, чье состояние еще год назад оценивалось то ли в 30, то ли в 14 млрд. баксов – похвальное смирение. Поползай с тряпкой по необъятной квартире – вот как раз и занятие на целый день. И итог ощутимый: не какие-то там нолики на виртуальных счетах – а, пожалуйста, ЧИСТОТА. Поди плохо?

Но для меня, испорченного конспирологией, эти злоключения несчастного лондонского банкира – лишнее подкрепление для давних подозрений, что вообще все эти наши олигархи и финансовые гении, взлетевшие из шестиместной общаги в обладатели состояний с 10 нулями за каких-то 25 лет – дурилки картонные. И что никогда у них и не было НИЧЕГО – собственно, для того их и держали. 3 тысячи баксов в месяц – это на самом деле не какой-то невероятный форс-мажор для гения-миллиардера, а, собственно, и есть его зарплата… Ну и были еще “представительские” – прислуга там, парк автомашин, водители. Представительские просто отобрали, оставили на голом окладе – вот Фридман и горюет. Три штуки баксов для жизни в центре Лондона – действительно маловато, если еще и за такси придется платить. Можно Михайле и посочувствовать.

А так – это все фунты. Не английские, а ильф-петровские, которые “всегда сидели”. Их с этой целью и нанимают – сидеть. Чичваркин такой же – я природу его “состояния” разбирал как-то, уже давно. Там тоже смешно.

Косарекс, кстати, отметил еще одну показательную деталь – что у практически ВСЕХ “аллегархов” России арестовали по беспределу их многомиллионные яхты – но никто, ни один из них даже не попытался, пока еще было можно, отвести их туда, где они вроде бы были бы в безопасности – в Россию. Например, в Питер. Или в Усть-Лугу. Или в Мурманск. Нет – сидели как зачарованные. Почему бы, в самом деле?

Ответ один: потому что яхты тоже НЕ ИХ.

И отсюда же, кстати, следует простой ответ на вопрос (мучающий, к примеру, Эль-Мюрида) – “почему российские олигархи не поднимают восстания против Путина”, “почему не душат его табакеркой”, почему вообще проявляют поразительную индифферентность, когда вроде санкции Запада разрушают их предприятия и подрывают основы их благосостояния. Ответ проще некуда: потому что предприятия не их, а сами они – просто клоуны на зарплате. Как тот же Фридман пойдет свергать Путина, на что – на свои три тысячи баксов зарплаты? Ему и так на уборщицу не хватает!

А если допустить, что и сам Путин – такой же клоун… Тогда дело совсем швах. “Все совы не то, чем кажутся”.