 

Мнение: Опасная особенность Искандера

17.03.2022, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О практике применения ракет "Исканднер" в конфликте на Украине.

Опасная особенность Искандера

Конфликт на Украине дал представление о военном потенциале России, – особенно благодаря широкому использованию баллистических и крылатых ракет для нанесения точных ударов, сообщает Military Watch. Автор статьи пишет об уникальных возможностях ракеты "Искандер-М".

Хотя от применения некоторых наиболее боеспособных вооружений в ходе начавшейся 24 февраля операции на Украине Россия последовательно воздерживается, конфликт все же дал некоторое представление о военном потенциале страны, – особенно благодаря широкому использованию баллистических и крылатых ракет для нанесения точных ударов. Выяснилось, что единственная в России оперативно-тактическая баллистическая ракета наземного базирования "Искандер-М", ранее использовавшаяся в конфликтах в Сирии и Грузии и считающаяся одним из оплотов российских вооруженных сил, имеет мощные средства для обеспечения прорыва и может сбивать с толку средства противоракетной обороны противника.

Сообщается, что система прорыва обороны активируется, когда ракета становится целью средств ПВО, и срабатывает, когда ракета определяет, что находится под угрозой. Каждая ракета комплекса "Искандер-М" может снаряжаться минимум шестью ложными целями для дезориентации противника. Аналогичные ложные цели могут использовать другие тактические баллистические ракеты на вооружении России – прежде всего это Х-47М2, авиационный вариант "Искандера".

Как именно работают новые средства прорыва, пока не ясно, но, по-видимому, они имеют два типа контрмер: глушитель нарушает работу излучателей радиолокационных частот, а тепловая ловушка сбивает с толку ракеты с инфракрасным наведением. Обманкой может служить сам корпус ложной цели, создавая большую радиолокационную сигнатуру, – на приборах он будет выглядеть как настоящая ракета.

У Украины есть ряд средств, которые подходят для защиты от баллистических ракет малой дальности. В первую очередь это С-300В и С-300ПС/ПТ, хотя их способность поражать цели вроде "Искандеров" остается весьма сомнительной, поскольку системы построены еще в 1980-х и с тех пор практически не модернизировались.

"Искандер" же специально разрабатывался с тем, чтобы уклоняться от передовых средств противовоздушной обороны НАТО, и сочетает в себе запуск по наклонным квазибаллистическим траекториям, гиперзвуковую скорость и высокий уровень маневренности. Считается, что он намного превосходит возможности украинской ПВО. Поэтому применение новой системы вполне может снабдить ценной информацией как союзников Украины по НАТО, так и саму Россию.

https://inosmi.ru/20220317/raketa-253426938.html – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Такому урожаю клубники будет рад любой дачник. Я просто смешиваю йод и борную кислоту

20.10 / Крик души Наташи Королевой в адрес телешоу получил поддержку

04.07 / Мнение: Пиррова победа

12.06 / Идеи пляжного образа: платья, шорты, красочные ткани и другие тенденции лета 2021 года

21.09 / Мнение: КНДР о гонке ядерных вооружений на Дальнем Востоке

05.06 / Ученые: Лишний жир вокруг сердца может накапливаться даже при нормальном весе

25.09 / Деми Ловато рассталась с актером Максом Эрихом через два месяца после помолвки

07.02 / Доктор напомнила об опасности сосудистых звездочек на лице

24.04 / «Чикагский Вестник» №19: Образование как оружие

04.06 / Герпес на губах: как побыстрее от него избавиться?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика