Черника с виноградом и мюсли с апельсиновым соком: сочетания здоровых продуктов, которые приносят максимум пользы организму

Не все, что вкусно вместе, следует есть вместе. Но существуют продукты, сочетание которых делает блюда не только вкусными, но и более полезными. Они помогают поддерживать тело в форме, укрепляют иммунную систему или стимулируют пищеварение.

Черника с виноградом

Фруктовый салат не зря является популярным десертом. Он вкусный, при этом максимально увеличивает положительное воздействие отдельных фруктов на организм. Черника с виноградом полезны для зрения и помогают поддерживать кожу здоровой.

Кашицу можно не только употреблять внутрь, но и использовать наружно в качестве масок и пилинга. Перетертые ягоды увлажняют и насыщают кожу важными питательными веществами.

Томаты с растительным маслом

Помидоры богаты ликопином. Этот жирорастворимый каротиноид помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Таким образом, регулярное употребление томатов значительно снижает риск инсульта.

В сочетании с жирами действие ликопинов значительно усиливается, так как они лучше усваиваются. Не зря в средиземноморской кухне, признанной учеными самой полезной в мире, салат с помидорами поливают оливковым маслом, а пасту с томатным соусом также готовят на оливковом масле.

Помидоры и авокадо

Сочетание томатов и авокадо считается диетической классикой. Последнее содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые обеспечивают организм энергией и вместе с каротиноидами ликопином и лютеином улучшают кровообращение.

Полезно сбрызнуть салат растительным маслом. Лучше – качественным оливковым. В качестве альтернативы овощи можно обогатить содержащими жиры орехами – грецкими и фисташками. Полезным также считается сочетание томатов и авокадо с жирным сыром, например с брынзой.

Помидоры и брокколи

Согласно новому исследованию Университета Иллинойса, эта комбинация помогает в борьбе с раком простаты. Точная причина до сих пор неизвестна, но и помидоры, и брокколи и раньше считались полезными продуктами для пациентов с раком простаты или в качестве профилактической меры. Сочетание овощей усиливает эффект.

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Нут и салат

Салат-латук, ромен и салатный цикорий прекрасно сочетаются с нутом. Перечисленная зелень содержит магний, который поддерживает сердце и помогает бороться с депрессией. Люди, страдающие паническими атаками, также чувствуют себя лучше при повышенном потреблении магния.

И хотя правильно оценить необходимую суточную норму в каждом отдельном случае может только врач, порция салата в день оказывает положительное влияние на нервную систему. Нут, в свою очередь, содержит витамин B6, необходимый для полного усвоения магния.

Рыба с брокколи

Это сочетание не только сытное и вкусное, но и помогает предотвратить онкологические заболевания. Скумбрия и, особенно, лосось богаты минералом селеном. Он поддерживает иммунную систему и нормализует работу щитовидной железы.

Брокколи содержит сульфорафан, который оказывает ингибирующее действие на определенные факторы, вызывающие опухоль. Впрочем, речь идет не о лечебном эффекте, а о здоровом питании в качестве профилактики.

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Свинина с брюссельской капустой

Свинина слишком жирная, чтобы есть ее ежедневно. Однако ее репутация нездорового продукта преувеличена. Мясо содержит селен и, подобно скумбрии и лососю, положительно влияет на организм. В сочетании с брюссельской капустой стейки становятся не только вкуснее, но и полезнее.

Фрукты, орехи и йогурт

Это идеальное сочетание витаминов, микроэлементов и полезных бактерий. Диетологи рекомендуют отдавать предпочтение сезонным фруктам, созревающим на земле в естественных условиях. Плоды парниковых растений содержат меньше ценных веществ, и в них может быть много нитратов.

Миндаль богат полезными минералами и ненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют быстрому усвоению витаминов, содержащихся во фруктах. Орехи имеют высокую калорийность, их небольшое количество поможет притупить чувство голода.

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Фундук укрепляет нервную систему. Он содержит лецитин, активный ингредиент, полезный для нервной системы. А флавоноиды обеспечивают хорошее кровообращение, то есть поддерживают вены и артерии в тонусе.

Орехи кешью содержат железо и медь, снижают уровень холестерина и рекомендуются людям с повышенным кровяным давлением.

Грецкие орехи богаты омега-6 и омега-3 жирными кислотами. Человеческое тело не может производить обе из них самостоятельно и поэтому должно получать их с пищей. Они также обладают противовоспалительным действием и в сочетании с другими витаминами, цинком, железом и селеном служат профилактическим средством против сердечных приступов.

Мюсли с апельсиновым соком

Высокое содержание клетчатки в злаках уменьшает риск ишемической болезни сердца и диабета, а также снижает кровяное давление. В апельсиновом соке много витаминов. Для оптимального эффекта можно сочетать фрукты и мюсли с медом.