Скандалы: Великий исход

Как звёзды спорта сменили Instagram на Telegram

Блокирование «Инстаграма» в России создало сложности не только для провокаторов, продвигавших в нём антироссийскую повестку, но и для целого ряда вполне аполитичных блогеров и активных пользователей этой соцсети. В число последних входило и множество отечественных звёзд спорта, которые не только рассказывали о своей жизни таким образом, но и общались с целым рядом подписчиков. Теперь же пришёл новый тренд — активный переход в «Телеграм». Лайф рассказывает, кто из звёзд российского спорта уже обзавёлся каналами и общается с поклонниками в мессенджере.

Валерий Карпин

Теперь написать тренеру нашей футбольной сборной: «Валера, верим!» можно и в его телеграм-канале. Пока Валерий Карпин не балует своих подписчиков постами, но его можно понять, ибо работы сейчас у него прибавилось (к национальной команде добавился «Ростов», где он теперь тоже за главного). Впрочем, в свойственной ему ироничной манере Карпин показал своё «рабочее место» в автобусе.

Радости поклонникам тренера может добавить и тот факт, что к каналу он прикрепил ещё и чат, где могут переписываться болельщики. А может быть, и сам Карпин рано или поздно туда что-нибудь напишет. Сейчас у канала, который был создан 11 марта, более 10 тысяч подписчиков.

Артём Дзюба

Разумеется, что не мог обойти стороной массовую «миграцию» из «Инстаграма» в «Телеграм» и один из самых популярных и уж точно самый обсуждаемый футболист страны — Артём Дзюба. Возможно, на полях мессенджера он будет ещё более активен в написании самых разных посланий, а может, даже и Карпину что-то ответит. Пока, правда, форвард не очень активен в ведении канала, созданного 13 марта.

«Всем привет! Решил завести телеграм-канал. Будем на связи», — написал Дзюба в первом сообщении.

Всего в канале два поста. Второй посвящён тому, что всегда нужно беречь своих близких. Вероятно, это отсылка к теме, почему Дзюба попросил Валерия Карпина не вызывать его в сборную России на ближайший сбор в Москве. Кстати, в противостоянии Карпин — Дзюба в «Телеграме» лидирует пока форвард, ибо подписчиков у него на три тысячи больше.

Камила Валиева

Звёздочка пекинской Олимпиады Камила Валиева также не осталась в стороне. Правда, в «Телеграме» 15-летняя ученица Этери Тутберидзе появилась достаточно давно в сравнении с Дзюбой или же Карпиным. Юная фигуристка начала вести канал в мессенджере ещё в конце февраля. В нём она делится не только своими мыслями, но и самыми разными фотографиями и даже небольшими видео. Не оставила она без комментариев и самый главный скандал в своей короткой карьере.

«Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира», — написала в одном из сообщений Валиева.

И если Дзюба с Карпиным едва-едва перевалили за 10 тысяч подписчиков, то поклонников у юной и стойкой фигуристки оказалось куда больше. Сейчас у её канала почти 127 тысяч фолловеров. Вообще, стоит отметить, что российские фигуристы достаточно активно освоили «Телеграм».

Алина Загитова

Алина Загитова — яркий пример того, что даже после блокировки «Инстаграма» можно продолжать активно общаться со своими подписчиками. В появившемся в конце февраля канале регулярно можно увидеть самые разные посты. Причём не только с текстом и фотографиями. Место нашлось и привычным для «Телеграма» «кружочкам», которые легко могут заменить для всех почитателей «Инстаграма» режим сториз.

Правда, по числу подписчиков Загитова юной коллеге Валиевой проигрывает значительно. У её канала 76 тысяч подписчиков, однако нет сомнений, что это число будет ежедневно увеличиваться.

Александра Трусова

А вот наибольшее число подписчиков у Александры Трусовой. Как оказалось, не только по числу четверных прыжков в одной программе ей суждено стать лидером, но и на ещё одном поле деятельности. Пока свой канал она наполняет не так активно, как Алина Загитова, но зато балует подписчиков новыми небольшими видео и фотографиями. Последняя посвящена её появлению на матче Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), где она произвела первое вбрасывание.

Сейчас у канала Александры Трусовой около 136 тысяч (!) подписчиков. В заочном споре с остальными конкурентками она явный лидер. Даже олимпийская чемпионка Анна Щербакова не может похвастать такой внушительной телеграм-аудиторией (у последней 114 тысяч подписчиков). Евгения Медведева в этом вопросе также не конкурент Трусовой. У неё даже 100 тысяч фолловеров не набралось. Пока что.

Александр Большунов

Трёхкратный олимпийский чемпион и знаменосец нашей сборной на закрытии Игр в Пекине Александр Большунов также теперь в «Телеграме». Ему, конечно, далеко до числа подписчиков фигуристок, однако для старта очень хорошие цифры: буквально за пару дней в его канале появилось 32 с лишним тысячи подписчиков. Пока что Большунов не так активен в Сети, как на дистанции и в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо.

К слову, лыжники достаточно активно, как и все другие спортсмены, осваивают «Телеграм». Свой канал завела и молодая звёздочка Вероника Степанова, которая продолжает зажигать и после закрытия «Инстаграма», где она не давала спуску никому. Вот, к примеру, её высказывание на тему увольнения члена НОК Норвегии Ваттердаля, о котором мы вам рассказывали.

«Я не имела счастья лично быть знакомой с г-ном Ваттердалем, но я рада видеть, что не все на Западе, в частности в Норвегии, поддерживают незаконное и аморальное решение об исключении российских спортсменов из международных соревнований исключительно на основании того, что мы россияне. Ваш, господин Ваттердаль, уход в отставку с поста члена Олимпийского комитета Норвегии в знак протеста против нашего исключения — сильный шаг, я его ценю!», — написала Степанова.

Сейчас число её подписчиков приближается к 17 тысячам. Это значительно больше, чем у новоиспечённой победительницы Кубка мира Натальи Непряевой. Впрочем, лучшая лыжница планеты пока совсем не радует постами и публикациями своих подписчиков, которых у неё чуть больше 6,5 тысячи.

Дина и Арина Аверины

Королевы художественной гимнастики Дина и Арина Аверины тоже теперь стали частью большой телеграмной семьи. Примечательно, что, как и в «Инстаграме», они не стали заводить отдельные страницы, а вместе ведут свой канал. Создали они его буквально недавно — 11 марта, но уже успели обзавестись почти 20-тысячной армией читателей. Пока, правда, в нём гораздо больше фотографий.

Впрочем, у Авериных в канале открыты комментарии, а сами они не стесняются предлагать своим подписчикам различные активности. К примеру, в чате с болельщиками сестрички делились своими фотографиями, сделанными в определённые даты, которые напишут подписчики. Чем не настоящий интерактив с фанатами?

Варвара Субботина

Настоящий секс-символ отечественного синхронного плавания также, что называется, в деле! Варвара Субботина, пожалуй, взялась за ведение своего канала активнее всех остальных спортсменов. Бросившись с места в карьер, она почти сразу включила комментарии и принялась общаться с болельщиками. В «Телеграме» спортсменка просит посоветовать ей хорошие сериалы, делится снимками еды и, разумеется, себя любимой.

Однако пока совсем не радует число подписчиков нашей очаровательной и великолепной синхронистки. У канала Субботиной сейчас менее тысячи фолловеров. Нужно срочно это исправлять!

Никита Нагорный

Не менее активно свой канал ведёт и Никита Нагорный. Олимпийский чемпион Токио также решил в мессенджере найти альтернативу «Инстаграму» и достаточно регулярно балует своих подписчиков самым разным контентом. От фотографий, сделанных в обычное время, до опросов, что хотят его поклонники видеть в канале и чего нужно добавлять.

Не забывает Нагорный и делиться с подписчиками своего телеграма историями, которые он выкладывает в «Ютубе». Итог достаточно активного ведения канала неплохой — 42 тысячи подписчиков буквально за несколько дней. Будет ли на этом останавливаться наш чемпион? Естественно, нет!

Шамиль Гаджиев

Оригинал материала: «Лайф»

«Московский комсомолец», 14.03.22, «Жизнь после Инстаграма: куда перебрались звезды шоу-бизнеса и популярные блогеры»

Пал последний оплот в виде соцсети Инстаграм, которая была заблокирована на территории РФ. До этого пользователи лишились нормального доступа к соцсети Фейсбук. Звезды уже перебрались в Телеграм. И надо сказать, здесь ситуация оказалась несколько иной, чем была на ныне запрещенных ресурсах. В частности, звезды потеряли огромное количество подписчиков. По мнению некоторых экспертов, происходит это не только потому, что в Телеграм они пришли сравнительно недавно и данный ресурс пока еще не пользуется такой популярностью, как другие, но и потому, что здесь практически нет возможности накручивать число подписчиков. Хотя и это, судя по практике, ненадолго.

Надо сказать, переход в «телегу» для некоторых звезд оказался довольно трагичным. Слезы почти до истерики, грустные прощальные речи, снимки из серии: хочу, чтобы именно эта фотография была здесь последней — и какое-нибудь трогательное фото. Одной из самых эмоциональных девушек в этом смысле оказалась Ольга Бузова, которая в ночи перед закрытием российского Инстаграма записала пост, в течение которого она плакала не переставая несколько минут. Певица уехала отдыхать на море, чтобы восстановить нервную систему, но пока ей это удается не очень хорошо. Стоит отметить, что если бы Ольга в этом посте играла, то это был бы как минимум Оскар. Но Бузова явно не играла.

«Я не боюсь признаться сейчас своей аудитории, что я не хочу вас терять, что для меня моя аудитория важна, потому что в сложные моменты вы помогали мне расправлять крылья, верить в себя. Кому нужен фильм, если его никто не посмотрит? Кому нужна музыка, если ее никто не слушает? Поэтому мне очень грустно… Пошла реветь дальше, простите», — сквозь слезы едва выговаривала певица. Что касается ее Телеграма, то тут уже, слава богу, контент оказался более позитивный: фоточки из отпуска с опросом, какие из них лучше; небольшие видеозаписи с отдыха. Причем артистка не побоялась высказываться и на серьезные темы, например, прокомментировав ситуацию вокруг Макса Барских: не плюй в колодец, из которого ты пьешь. Кстати, по количеству подписчиков Телеграм Бузовой пока просел: чуть больше 760 тысяч подписчиков против 23 миллионов в Инстаграме. Получится ли у нее добиться предыдущих показателей, время покажет.

Ксения Собчак, которая была в лидерах по количеству заработанных денег с помощью Инстаграма, перед закрытием соцсети занялась благотворительностью. «Кровавая барыня» устроила аттракцион невиданной щедрости, начав поддерживать российского производителя абсолютно бесплатно. Кстати, словосочетание «кровавая барыня» Ксению Анатольевну, похоже, совсем не смущает. Наоборот — она сделала это своим брендом! Ведь именно под таким ником можно найти ее канал в Телеграме. О чем публикует Собчак? — о нынешней повестке дня: Украина, санкции, закрытие Инстаграма, курсы валют и т.п. Вот одной из первых сообщила, что в Москве отменен масочный режим… Кроме того, у нее есть и второй канал в Телеграме с похожей повесткой. А вот найти в «телеге» страничку Ксении Анатольевны, где бы она постила фотографии с ребенок на отдыхе или с Константином Богомоловым за вкусным небезалкогольным ужином, как это было раньше, пока не удалось. Возможно Собчак все-таки предоставит фолловерам возможность следить и за своей личной жизнью на новом российском ресурсе. Кстати, общее количество подписчиков на двух каналах Собчак уже перевалило за два миллиона.

Новости с политическим уклоном публикует и Тина Канделаки у себя в Телеграме. Например, о том, что активисты-бомжи захватили в Лондоне особняк Дерипаски за 7 миллиардов рублей. «Вот так 1917-й пришел в Лондон», – прокомментировала звезда. Кстати, к закрытию Фейсбука Тина отнеслась с пониманием, объяснив, что по ее мнению, это «спасение мозгов и нервов». Между прочим, у нее уже 234 тысячи подписчиков!

Активным пользователем Телеграма оказалась и Анна Семенович, которая одной из первых отреагировала на анонсируемый запрет сначала Фейсбука, а затем — Инстаграма. Она сразу начала заполнять свою «телегу» позитивным контентом: каждый день подписчики начинают с прослушивания голосового пожелания доброго утра, затем — интригующие видео или фото из гримерок или из дома. Правда, пока у нее 50 тысяч фолловеров (в Инстаграме было 2 миллиона). Но зато певицу активно лайкают и почти не хейтят. Таким образом, читатели канала, например, одними из первых узнали, что артистка на фоне всеобщей истерии запаслась туалетной бумагой и косметикой для лица, да еще и заболела ОРЗ. У нее практически пропал голос, а фониатр запретил ей оставлять голосовые сообщения, так что Анна обещала писать в «телегу» не щадя живота своего. Кроме того, Семенович публикует много материалов на тему психологии, которой увлекается уже много лет.

Телеведущий Иван Ургант пропала временно с экранов телевизора, но не пропал из соцсетей. Ургант объединил свой личный Телеграм с каналом своей программы. Причем сделал это еще задолго до появления информации о закрытии иностранных соцсетей. Для тех, кто был обеспокоен отсутствием передачи в эфире, телеведущий сообщил в «телеге», что его отпустили в отпуск. «А я возьму и скоро вернусь», — прокомментировал Иван. Сейчас у него там всего лишь 25 тысяч подписчиков. Ну так оно и понятно: Ургант из отпуска ни одной фотки не выложил!

Максим Галкин начал приучать аудиторию к новой соцсети еще в своей старой. В Инстаграме у него стоит ссылка на Телеграм, так что все, кто хотел, уже успели перейти. Недаром у Галкина за три недели уже 650 тысяч фолловеров! Правда новостями личной жизни его звездного семейства он пока еще не побаловал. Но публика, как говорится, в предвкушении. Осталось дождаться, когда и Алла Борисовна последует примеру мужа и заведет Телеграм-канал.

Екатерина Варнава до закрытия Фейсбука и Инстаграма никак не фигурировала в Телеграме, но долг зовет, как говорится. Только звезда Comedy сразу предупредила, что не будет здесь «проводить марафоны, медитировать, злословить и прислуживать». Действительно, пока у нее не появилось никаких рекламных постов.

Жена Павла Погребняка Мария Погребняк с аудиторией в 2,7 миллиона в Инстаграме также перешла в Телеграм, где тут же поделилась информацией о своих родах, семейных ценностях и любви к себе. Попутно она еще показала в деталях, как нарастила себе волосы. В общем, по сути контент не изменился.

«Я веду Инстаграм с 2012 года, конечно, мне грустно, что уходит целая эпоха, ведь за эти годы мы вместе с моей аудиторией смогли многому друг друга научить, но это не конец для нас в целом. После новости о блокировки Инстаграм я создала Телеграм-канал, чтобы не теряться. Причем я особо для этого ничего не делала — просто сообщила эту новость аудитории в соцсетях, и они сами уже подписались», — призналась красавица МК.

А вот российско-украинская певица Светлана Лобода, к примеру, вообще не анонсировала никакой странички в Телеграм в своем Инстаграме. После записи видео, где она со слезами отреагировала на начало военной операции на Украине, Лобода прекратила выкладывать посты со своим участием и пропала из соцсетей.

Стоит отметить, что ситуация с блокировкой Инстаграма в России коснулась и известных блогеров, ведь для них это вообще был основной источник дохода. Впрочем многие не видят в этом какой-то трагедии, найдя способы, как вернуть себе подписчиков.

«На самом деле Инстаграм просто вопрос привычки и удобства. Он сделан таким образом, что заменяет все социальные сети, поэтому переход в Телеграм — некое решение проблемы, но не замена Инстаграма. Телеграм упрощает нашу жизнь, но он не может приводить такое количество клиентов, как Инстаграм- Рассказал МК блогер и ведущий Сергей Зайцев. — У меня переход проходил достаточно просто: нативно в сторис забрасывал ссылки. Правда, большое количество людей не перешло, но я использовал ещё одну методику: я собирал новую аудиторию в Телеграме с помощью рекламы в других каналах, коллабораций с другими блогерами. Собственно как и раньше я делал в Инстаграм. То есть я вернулся к истокам развития Инстаграма, только используя все эти методики в Телеграме. Конечно, в Телеграме контент изменится, ведь он требует простоты: не стоит так заморочено все оформлять и украшать. Я сегодня провёл опрос в своём канале и выяснил, что люди привыкли к сторис как в Инстаграме и они готовы эти же сторис смотреть только немного в другом формате».

Ульяна Калашникова