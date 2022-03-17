 

Мнение: Крепи оборону страны

17.03.2022, 19:40, Разное
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Президент Франции Макрон призывает готовиться к большой войне в Европе.

«Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте», – заявил Макрон.

Трудно сказать, какие мотивы у Макрона призывать к подобному. Скорее всего, предвыборные — во Франции уже 10 апреля пройдет первый тур президентских выборов. Для нас это бессмысленный ритуал, «там» это имеет значение. Тем не менее, война становится все более соблазнительным решением для окончательного переформатирования не работающего мирового порядка. Тем более, что плотина устойчивости этого порядка вся покрыта трещинами, которые грозят всей конструкции.

Источник: Эль Мюрид



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