Как нам наказать Польшу
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него больше нет «красных линий» в вопросе антироссийских санкций. Он призывает запретить выдачу россиянам шенгенских виз, ввести полное эмбарго на российские энергоносители, заблокировать все банки, конфисковать собственность бизнеса… В общем, он предлагает отменить Россию. Значит, пора и РФ задуматься об отмене Польши.
Теги:
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Дмитрий Бавырин
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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