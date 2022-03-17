 

Как нам наказать Польшу

17.03.2022, 19:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него больше нет «красных линий» в вопросе антироссийских санкций. Он призывает запретить выдачу россиянам шенгенских виз, ввести полное эмбарго на российские энергоносители, заблокировать все банки, конфисковать собственность бизнеса… В общем, он предлагает отменить Россию. Значит, пора и РФ задуматься об отмене Польши.

Теги: 

санкции
,
Польша
,
Россия и Польша
,
поставки газа
,
Шенген
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / “Трудно поддается логике”. Украинский посол прокомментировал ноту Беларуси из-за указа Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов

04.09 / Вучич: Заключенное в США соглашение не признает Косово объектом международного права

22.10 / Нардеп обратился в СБУ в связи с информацией о российском гражданстве Пальчевского

01.12 / Предки современного человека лишились купных клыков 4 млн лет назад

06.05 / ОБСЕ за сутки зафиксировала более 200 нарушений режима тишины на Донбассе

21.01 / Российские компании решили сохранить удаленную работу после COVID-19

24.04 / Разработана новая технология удаления любых шрамов

16.09 / США призвали Россию «уважать суверенитет» Белоруссии

12.08 / В Сингапуре начались испытания созданной с участием США вакцины от COVID-19

16.02 / Адвокат рассказал о возможном обмене Уилана на российского программиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика