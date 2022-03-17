Генпрокуратура Украины сообщила о задержании россиянина за подделку документов

В Генпрокуратуре Украины заявили, что в Киеве задержан житель РФ по обвинению в подделке документов.

«Задержали 60-летнего гражданина РФ, который сбывал поддельные удостоверения для беспрепятственного проезда через блокпосты», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение генпрокуратуры Украины в Facebook.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины проведен обыск, во время которого обнаружили многочисленные удостоверения. Также нашли поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций, в том числе ОБСЕ.

«В настоящее время сотрудниками СБУ проверяется причастность задержанного, а также других граждан, к совершению диверсионной деятельности», – отметили в прокуратуре.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».