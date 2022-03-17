 

Генпрокуратура Украины сообщила о задержании россиянина за подделку документов

17.03.2022, 19:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Генпрокуратуре Украины заявили, что в Киеве задержан житель РФ по обвинению в подделке документов.

«Задержали 60-летнего гражданина РФ, который сбывал поддельные удостоверения для беспрепятственного проезда через блокпосты», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение генпрокуратуры Украины в Facebook.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины проведен обыск, во время которого обнаружили многочисленные удостоверения. Также нашли поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций, в том числе ОБСЕ.

«В настоящее время сотрудниками СБУ проверяется причастность задержанного, а также других граждан, к совершению диверсионной деятельности», – отметили в прокуратуре.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Американские лоббисты отказались от сотрудничества с нардепом Деркачом

17.08 / Прилепин заявил об избиении задержанных в Белоруссии россиян спецназом

24.10 / Микропластик обнаружили в крови коров и свиней

13.04 / Умер сыгравший Петра Первого российский актер

03.03 / ОАЭ будут инвестировать в добычу полезных ископаемых в Украине

18.03 / Путин попросил продолжать соблюдать меры предосторожности в связи с COVID-19

17.10 / В Ирпене ромы избили местного жителя, горожане вышли на протест

12.11 / В Украине ввели “карантин выходного дня”, украинская полиция закрыла дело против Байдена. Главное за день

22.01 / Российскому шахматисту засчитали техническое поражение из-за отказа играть в маске

20.10 / Любовь Соболь объявлена в розыск по уголовной статье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика