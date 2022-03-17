Глава МВД Грузии прокомментировал отказ во въезде журналисту «Дождя»
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Министр МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте, ответил на критику оппозиции по поводу отказа во въезде в страну журналисту «Дождя» (признан иноагентом в России) Михаилу Фишману, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это решение принял сотрудник пограничной полиции, у него есть начальник смены. При этом несколько журналистов этой же телекомпании уже находились в Грузии», – сказал министр.
По его словам, неверны слова о том, что данного журналиста не впустили принципиально.
«14 человек (журналистов «Дождя» (признан иноагентом в России) впустили, а его нет. В чем же логика (упреков в адрес МВД)?» – задался вопросом Вахтанг Гомелаури.
Он отметил, что нередко пограничники не впускают и граждан стран Евросоюза, если те не отвечают тем или иным критериям.
Министр сообщил, что «после 24 февраля в Грузию въехало 30 439 граждан России», и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года». При этом, по его словам, уже выехало 17 800 граждан России.
В последнее время в соцсетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан РФ экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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