Глава МВД Грузии прокомментировал отказ во въезде журналисту «Дождя»

Министр МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте, ответил на критику оппозиции по поводу отказа во въезде в страну журналисту «Дождя» (признан иноагентом в России) Михаилу Фишману, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это решение принял сотрудник пограничной полиции, у него есть начальник смены. При этом несколько журналистов этой же телекомпании уже находились в Грузии», – сказал министр.

По его словам, неверны слова о том, что данного журналиста не впустили принципиально.

«14 человек (журналистов «Дождя» (признан иноагентом в России) впустили, а его нет. В чем же логика (упреков в адрес МВД)?» – задался вопросом Вахтанг Гомелаури.

Он отметил, что нередко пограничники не впускают и граждан стран Евросоюза, если те не отвечают тем или иным критериям.

Министр сообщил, что «после 24 февраля в Грузию въехало 30 439 граждан России», и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года». При этом, по его словам, уже выехало 17 800 граждан России.

В последнее время в соцсетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан РФ экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.