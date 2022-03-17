 

ЕСПЧ продолжит принимать жалобы Навального даже после выхода России из Совета Европы

17.03.2022, 19:11, Разное
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Алексей Навальный сможет подавать любые иски к Российской Федерации, минуя российские суды.

Обращения политика будут рассматриваться в приоритетном порядке и нижний порог компенсации по ним составит 10 тысяч евро.

Верховный комиссар Совета Европы по делам развивающихся демократий Рюдиггер Ван Бромквист указал на то, что при вступлении в организацию в 1996 году Борис Ельцин от имени России подписал дополнительные протоколы к Европейской конвенции по правам человека.

Правило 33 гласит, что в Европейский суд может обратиться любой гражданин РФ, у которого есть гражданство США или паспорт одной из стран Евросоюза. Алексей Навальный во время лечения в Германии после отправления “Новичком” получил из рук канцлера Ангелы Меркель удостоверение личности гражданина ФРГ. С тех пор на российского оппозиционера распространяются не только все обязанности жителя Евросоюза, но и право обращения в ЕСПЧ.

– Для европейского правосудия не существует никаких преград. Навальный, как законопослушный немец, имеет полное право на справедливое разбирательство и очередную компенсацию от России. В ближайшее время мы приступим к рассмотрению его 42 новых жалоб, связанных с пребыванием во владимирской колонии, — заявил Рюдиггер Ван Бромквист.

Решения ЕСПЧ по искам Навального будут копиться до тех пор, пока Россия снова не ратифицирует Европейскую конвенцию по правам человека и не вернется в Совет Европы. Сам Навальный в качестве временной компенсации получит скидку на оплату пошлины на европейских Госуслугах и золотую бонусную карту постоянного клиента. В случае, если политика по каким-либо причинам лишат немецкого гражданства, Киев выразил готовность в оказании правовой помощи и подачи жалоб от имени Украины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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