Москва и Киев обсуждают нейтралитет Украины — но каждый видит его по-своему

Центральная тема переговоров между Россией и Украиной — нейтральный статус Украины и его условия, пишет Frankfurter Allgemeine. В качестве «компромиссного варианта» Москва рассматривает нейтралитет Украины при сохранении собственной армии. Однако, с точки зрения Киева, модель нейтралитета «может быть только украинской» — в обмен на такой статус Украина должна получить «гарантии безопасности» со стороны западных стран.



AP

По данным обеих стран, в настоящее время центральной темой переговоров между Россией и Украиной является нейтральный статус Украины и то, как он может выглядеть, пишет Frankfurter Allgemeine. В среду пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал одно из возможных решений: Украина останется нейтральной, но будет иметь собственную армию. «Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный», — заявил Песков.

Однако член украинской делегации и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг эту идею. В своём Telegram-канале он написал, что модель нейтралитета «может быть только украинской», чего можно добиться лишь за счёт «гарантий безопасности». Это значит, что государства-гаранты должны взять на себя юридические обязательства по защите Украины в случае конфликта. В интервью американскому телеканалу PBS он сообщил, что в настоящее время разрабатываются документы, которые затем могут быть согласованы и подписаны двумя президентами в ходе прямых переговоров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время всерьёз обсуждается нейтральный статус. «Там есть конкретные абсолютно формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию», — заявил Лавров. В своём обращении в среду вечером президент Украины Владимир Зеленский также выразил «осторожный оптимизм». При этом, по его словам, «ещё нужно время», чтобы решения были приняты «в интересах именно Украины». «Мы все хотим мира. Как можно быстрее. Мы все хотим победы, — подчеркнул Зеленский. — Но ещё нужны усилия, нужно терпение, ещё нужно бороться и работать».

Во вторник днём ​​на встрече лидеров стран Объединённых экспедиционных сил Зеленский, по-видимому, уже принял условие РФ о нейтралитете. По его словам, Украина должна понимать, что она не станет членом НАТО. «Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать», — заявил Зеленский.

Тем временем по сообщения СМИ, участники переговоров достигли прогресса в согласовании плана завершения конфликта, состоящего из 15 пунктов. Он предусматривает нейтральный статус Украины и отказ от размещения на её территории военных баз других государств. РФ при этом должна будет вывести свою армию из страны. В обмен Украина получит возможность рассчитывать на защиту со стороны США, Великобритании и Турции. Однако этот пункт является возможным препятствием на пути к договорённости, поскольку неясно, согласятся ли на это упомянутые государства. Подоляк написал в Twitter, что газета опубликовала проект, в котором представлена позиция российской стороны. По его словам, у украинской стороны другие позиции.

В среду Владимир Путин заявил, что готов обсуждать нейтральный статус Украины. При этом, по его словам, спецоперация «идёт строго по плану». Как сообщается, правительственные чиновники в Киеве сомневаются в том, действительно ли Владимир Путин заинтересован в мире и не использует ли он переговоры для реорганизации своих войск.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также подключился к процессу дипломатического урегулирования: в среду он посетил Москву, а в четверг планирует нанести визит в Киев. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Салливан поговорил по телефону с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В Белом доме заявили, что Салливан предупредил Патрушева о последствиях применения биологического или химического оружия на Украине, пишет Frankfurter Allgemeine.