Мужское государство: российская онлайн-группа ненависти поддерживает войну против Украины

В октябре 2021 года российский суд запретил эти каналы и признал их экстремистскими. Однако «Мужское государство», онлайн-банда расистов, гомофобов и женоненавистников, чью деятельность Bellingcat* расследовала в прошлом году, сохранила значительную аудиторию, а в 2022 году стала активно выступать в поддержку российского вторжения в Украину.

Президент России Владимир Путин заявил, что одна из главных целей военных действий — «денацификация» Украины, однако в каналах «Мужского государства» регулярно встречаются отвратительные антисемитские посты и призывы казнить руководителей Украины.

Как мы рассказывали в нашем предыдущем расследовании, десятки тысяч членов «Мужского государства» борются против всего, в чем видят угрозу для России. Они облекают свою ненависть в ультраправую идеологию, которую называют «национал-патриархат». Они действуют под неформальным руководством недоучившегося фельдшера Владислава Позднякова.

Хотя это движение не является открыто неонацистским, в постах в каналах и чатах «Мужского государства», изученных Bellingcat, используется терминология неонацистов. Это и цифровой код «1488», и термин «унтерменш» («недочеловек»), которым нацисты называли тех, кого считали неполноценными, и которым теперь некоторые в чатах «Мужского государства» называют украинцев. Один из каналов «Мужского государства» даже опубликовал видео, где боец ДШРГ «Русич» — российского неонацистского вооруженного формирования — вскидывает руку в нацистском приветствии.

В октябре 2021 года «Мужское государство» объявили в России экстремистской организацией, и его деятельность в стране была запрещена. Хотя российские власти иногда потворствуют ультраконсервативным движениям ради собственных политических целей, «Мужское государство просто слишком радикально», — рассказывал Bellingcat после приговора правозащитник Александр Верховский. «[они] открыто поощряли насилие и другие преступления», — пояснил Верховский.

Несмотря на заявления о намерении обжаловать приговор, по состоянию на март 2022 года «Мужское государство» остается запрещенным в России.

Однако это, по-видимому, не стало серьезным препятствием для группы и ее деятельности. Хотя некоторые связанные с «Мужским государством» каналы официально заблокированы в Телеграме, группировка по-прежнему полагается на эту российскую платформу, которую давно обвиняют в предоставлении платформы для языка ненависти.

Теперь «Мужское государство» (или «Мужской легион», как называется официальный телеграм-канал группы с момента решения суда) обратило внимание на российское вторжение в Украину, став одними из наиболее лояльных «пехотинцев Путина» в сети. Они повторяют дезинформацию об отсутствии жертв российских атак среди мирного населения и хвалят возможные военные преступления. Они используют дегуманизацию и язык ненависти против украинцев и антисемитские оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Они даже требуют убийства украинских лидеров, солдат и других публичных лиц, в том числе массовых казней.

Что такое «Мужское государство»?

«Мужское государство» было основано Поздняковым в 2016 году в российской социальной сети «ВКонтакте» (ВК). Там эта группа занималась троллингом, травлей и угрозами в адрес всех, кого считали противниками «национал-патриархата», в первую очередь женщин. В результате в 2018 году Позднякова признали виновным в возбуждении ненависити против женщин.

После блокировки в ВК в 2020 году Поздняков и «Мужское государство» перенесли свою деятельность в Телеграм, где, несмотря на периодические блокировки некоторых каналов, которые они ведут, группировка продолжает набирать подписчиков и вести открытую пропаганду. Согласно посту в телеграм-канале Позднякова от 14 февраля, сейчас он живет не в России, а в Черногории в городе Подгорица.

Сперва из-за блокировки некоторые пользователи отписались от нескольких телеграм-каналов «Мужского государства» (сейчас основных каналов группировки в Телеграме не меньше шести). Тем не менее, движение сохранило значительную аудиторию — на момент написания этого материала у «Мужского Легиона» было 62 000 подписчиков (это число значительно выросло с момента приговора), а в личном канале Позднякова — 83 000 подписчиков.

В течение недель перед вторжением России в Украину и затем ежедневно «Мужское государство» открыто, грубо и шовинистично защищает войну против Украины. Многие каналы ставят на аватары повсеместно встречающуюся букву “Z”, которая стала символом поддержки кровавого российского вторжения в Украину. Таким образом каналы «Мужского государства» и многие его члены не оставляют сомнений, на чьей они стороне.

«Победа с нами, [украинцы] под нами», — писал телеграм-канал «Мужской легион» через несколько дней после начала вторжения, используя оскорбительное антиукраинское ругательство, которое встречается на всех каналах «Мужского государства». «Небо над нами, русские вперед».

«Украинский вопрос»

Через два дня после начала вторжения российское государственное новостное агентство «РИА Новости» опубликовало статью, которая, по словам некоторых наблюдателей, оказалась преждевременным триумфом. В этой статье от 26 февраля автор говорит о «решении украинского вопроса».

«Швабра», канал «Мужского государства» с более 10 000 подписчиков, созданный за две недели до вторжения, утверждал 25 февраля, что удар по президенту Владимиру Зеленскому (еврею по национальности) и его помощниками в Киеве можно рассматривать как «решение украинского вопроса». Эта риторика явно отсылает к тем же эвфемизмам, которыми нацисты называли свою попытку уничтожить еврейское население Европы.

Несколько дней спустя «Швабра» пошла еще дальше, прокомментировав заявление Путина от 5 марта, где он подвергает сомнению украинскую государственность: «Это ли окончательное решение украинского вопроса?». Слова «окончательное решение» отсылают к Холокосту. Комментаторы в телеграм-чате Позднякова также не чураются этого термина. «Настало время окончательного и бесповоротного решения украинского вопроса», написал один из них 1 марта.

Как мы писали в нашем расследовании 2021 года, «Мужское государство» давно использует открыто антисемитские оскорбления и образы. Несмотря на обещание Путина «денацифицировать» Украину, «Мужское государство» продолжает применять антисемитские эпитеты к Зеленскому и его правительству. Они называли Зеленского «жидом-клоуном», который, как они считают, разделил русских и украинцев. Они постили грубые антисемитские карикатуры, которые часто используются неонацистами. Они обращали внимание на еврейское происхождение Алексея Венедиктова, главного редактора «Эха Москвы» — радиостанции, которая была недавно закрыта в рамках усиления цензуры российских СМИ. Впоследствии Поздняков в своем телеграм-канале называл станцию «Эхо Мацы», имея в виду лепешки, которые иудеи едят в Песах.

Во-первых, это фейк, а во-вторых, так им и надо

«Красота», — прокомментировал 1 марта «Мужской Легион» фотографию российского удара по киевской телевышке, унесшего жизни пяти мирных жителей, в том числе журналиста. «Ебем [украинцев] как стираем», — говорилось в одном из комментариев, где присутствует оскорбительное именование украинцев. Несмотря на это, после того, как через несколько часов после атаки появились жуткие кадры жертв удара, Поздняков заявил у себя в канале, что все это «фейк».

Это не единственный удар по мирным жителям, который приветствовал Поздняков. Тем же вечером основатель «Мужского государства» опубликовал видео российского артобстрела Харькова, где разрывы российских артиллерийских снарядов освещают ночное небо. «Дискотека века», — написал Поздняков. Он приветствовал эти атаки, в результате которых, по заявлениям местных властей, были убиты или ранены десятки мирных жителей.

«Мужское государство» также отрицает, что действия России наносят какой-либо вред мирным жителям, несмотря на множество свидетельств обратного. По данным украинских властей, в результате ракетного удара по зданию областной администрации в центре Харькова утром 1 марта погибли по крайней мере семь человек и еще 24 получили ранения. Канал «Швабра» утверждал, что не погиб ни один мирный житель. Они утверждали, что здание использовалось как вербовочный пункт полка «Азов» — ультраправого подразделения Национальной гвардии Украины. Это, по мнению «Швабры», делало здание легитимной военной целью.

4 марта Поздняков даже заявил своим подписчикам, что все украинские заявления о российских ударах по жилым кварталам — фейки либо из старых новостных репортажей, либо «провокации» самих украинцев, которые фабрикуют их, чтобы обвинить Россию.

В ныне удаленном посте «Мужское государство» также утверждало, что вирусное видео с девочкой-подростком, которая пережила российский удар по школе, — фейк, и что она — актриса, которой заплатили за съемку. «Мужское государство» не ответило на вопрос Bellingcat, почему они удалили пост. На наш запрос о комментарии они ответили только «Пошёл на хуй».

«Желательно с петлей на шее»

В речи 24 февраля, в которой Путин объявил о вторжении в Украину, он заявил, что «мы будем стремиться к <…> преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Вторя риторике Путина, «Мужское государство» заполнило свои каналы призывами к военным трибуналам. Однако они идут еще дальше, призывая к казни украинских публичных лиц. Срежи заявлений канала «Швабра» было ложное утверждение, будто любых членов частных военных компаний, которые встретятся российским военным, «можно убивать на месте без суда и следствия». Они также высказывали желание показательно казнить на улицах Киева журналиста Дмитрия Гордона и ультраправого деятеля Сергея Коротких. В постах также призывали казнить на военном трибунале мэра Львова Андрея Садового за то, что тот предложил переименовать «коктейли Молотова» в «Бандера-смузи» в честь иконы украинских националистов Степана Бандеры.

«Жаль…» — говорилось в посте в «Швабре» на следующий день после начала вторжения, обращенном к Зеленскому, «последний раз мы с тобой хотим увидеться на русском военном трибунале, желательно с петлей на шее».

Сам Поздняков писал 1 марта, что мэр Чернигова, который, как сообщается, назначил вознаграждение за российскую технику и солдат, — «отличный кандидат на эшафот». До этого, 26 февраля, Поздняков писал, что цель заявлений российских политиков о восстановлении смертной казни — «последующая казнь военных преступников хунты Зеленского.». Эти слова вторят российским СМИ, которые называют «хунтой» демократически избранное правительство Украины.

«Все закончится раньше чем за три дня…», — писал Поздняков 24 февраля, в день российского вторжения. Разумеется, это не произошло. Российские войска продолжают сталкиваться с ожесточенным сопротивлением украинцев и, как сообщается, нести тяжелые потери в стране, где они, видимо, надеялись, что их встретят как освободителей.

Однако внимание «Мужского государства», как всегда, посвящено в первую очередь самой России. Сейчас, когда Путин предпринимает все более диктаторские попытки искоренить внутреннию критику и обсуждение буксующей «военной операции», «Мужское государство» призывает сторонников архивировать и публиковать информацию о так называемых «врагах России», даже создав канал «Коллаборант», который, к несчастью для Позднякова, был заблокирован меньше чем через неделю, собрав более 30 000 подписчиков.

«Дайте уже националистам России полный карт бланш», — заявил Поздняков через несколько часов после начала вторжения 24 февраля, «и мы быстро наведем порядок».

Однако Позднякову было особо нечего сказать Bellingcat. Основатель «Мужского государства» проигнорировал наши вопросы о том, почему в его канале столько антисемитского и насильственного контента. «Мы боремся с украинским нацизмом. А вы его поддерживаете?» — ответил Поздняков в Телеграме. Затем он переслал видео пророссийского митинга, который, по его словам, проходил в Подгорице (Черногория).

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента