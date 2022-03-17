 

«Это гормон, а не биодобавка»: ученые предупредили о побочных эффектах мелатонина

17.03.2022, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Врачи рекомендуют мелатонин всем, у кого есть трудности с засыпанием, ухудшение качества сна и частые пробуждения. Средство также помогает при смене часовых поясов и всем, кто работает в ночные смены. Огромное преимущество мелатонина в том, что он не «выключает» организм, а только «сообщает» мозгу о необходимости заснуть и ускоряет расслабление. Кроме того, это безрецептурный препарат, его легко можно купить в аптеке и в онлайн-магазинах.

Группа исследователей из США и Китая проанализировала прием мелатонина среди взрослых американцев с 1999 по 2018 годы и оценила побочные эффекты в связи с возможной передозировкой. Оказалось, что жители США принимают «гормон сна» вдвое больше, чем девять лет назад. По мнению авторов исследования, во время пандемии эти показатели могли значительно увеличиться. 

Эксперты отметили еще одну тенденцию, которая появилась в 2006 году: люди все чаще злоупотребляют мелатонином, принимая больше рекомендованных 5 мг в день. Из-за популярности и доступности препарата возникает опасная иллюзия, будто мелатонин абсолютно безвреден и повышение дозы не принесет никакого вреда. Однако нельзя забывать, что это гормон, а вовсе не биодобавка, предупредили ученые.

Избыточный прием мелатонина связан с головной болью, головокружением, тошнотой, желудочными спазмами, спутанностью сознания и дезориентацией, раздражительностью, тревогой и легким тремором. Кроме того, этот гормон может способствовать сильному снижению давления и вызывать аллергию при взаимодействии с некоторыми препаратами, сообщили авторы исследования.

«Существует мнение, что раз это естественно, то это не может повредить. Но правда в том, что мы просто не знаем о последствиях мелатонина в долгосрочной перспективе для взрослых или детей» — цитирует CNN ученых.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Зона неизлечимого заражения

10.02 / Мнение: О щедром подарке… Впервые не для Миллера и Сечина

02.11 / Сахалинские рыбаки выловили гигантскую акулу

22.12 / За убийство в Подмосковье задержали трех москвичей

23.10 / Предположительная любовница Тарзана Анастасия Шульженко решила записать трек

03.06 / Тамара Эйдельман «Теперь на каких-то жареных фактиках не проедешь»

14.08 / Жена Сосо Павлиашвили боится родить «ходящего по трупам монстра»

21.10 / Мнение: Письмо: “Вспомнил, что значит 90-60-90”

21.03 / Le Potentiel Centrafricain: союзники из России и Руанды спасли ЦАР от гибели

26.10 / Мнение: О панике в российских банках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика