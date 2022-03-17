Алена Хмельницкая о детях, разводе с Тиграном Кеосаяном и работе с Павлом Прилучным

Актриса Алена Хмельницкая стала героиней авторской программы Лауры Джугелия на YouTube. Программу записали в начале февраля и только сегодня она появилась в сети. В интервью 51-летняя актриса рассказала, как ей работалось на международном проекте “С холода” для Netflix, в котором также снялась Стася Милославкая, и о других партнерах по съемочным площадкам других проектов – Павле Прилучном и Сергее Жигунове. Кроме того, Алена объяснила, почему довольно долго скрывала разрыв с первый мужем и отцом двух своих дочерей Тиграном Кеосаяном.

Алена и Тигран объявили о расставании в 2014 году, хотя к тому моменту, по признанию актрисы, не жили вместе уже больше года. Кроме того, уже тогда ее бывший супруг жил с будущей женой Маргаритой Симоньян. Можно было бы предположить, что развод Хмельницкая и Кеосаян держали в секрете из-за детей, чтобы не травмировать их психику. Но нет. Как рассказала Алена, это была принципиальная позиция – не выносить сор из избы. Впервые Алена подтвердила слухи о разводе в интервью HELLO!.

В первую очередь не из-за детей, просто мне отвратительно, как это происходит. Это такая обида, которую ты не можешь пережить, поэтому тебе надо полить грязью человека? Ты выглядишь ужасно, когда ты вдруг начинаешь выливать всю подноготную… Спасибо Тиграну и всем, кто нас услышал. От момента, когда разошлись и это стало достоянием общественности прошел год. Несложно было держать все в секрете, но начался такой момент, когда люди уже не понимали, что происходит. Тигран, не скрываясь, ходил с Маргаритой, которая была беременна вторым ребенком. И после этого я согласилась на интервью в HELLO!, в котором просто сказала, что мы не вместе. Спасибо редакции, что пошли на это.

Алена Хмельницкая и Лаура Джугелия

В телебеседе востребованная актриса и звезда 90-х Алена Хмельницкая, конечно, много говорила о работе. Например, почему ей нравится Павел Прилучный и не нравится Константин Богомолов.

Богомолов мне не близок. Совсем. Когда я смотрю его спектакли, я не хочу быть артистом на сцене, но мне интересно. А дальше… ходят артисты, говорят текст, наверное, талантливо. Но с точки зрения театра, который я люблю, когда артисты играют, мне не близок Богомолов.

Он (Павел Прилучный) мне нравится, я с ним тоже работала. Он классный, харизматичный парень с очень сильной мужской энергетикой. Мне очень понравился сериал “В клетке”, очень честный. У нас немного было пересечений, но сниматься было очень комфортно. Мы снимались в Калиниграде, и у меня случился страшнейший отит, и я читала по губам, потому что просто плохо слышала. Он зашел ко мне в вагончик и сказал: “Ты с ума сошла. Скажи, что ты сейчас не можешь, откажись…” Так поддержал меня. Спасибо ему большое.

Алена Хмельницкая с детьми

Многие зрители полюбили Хмельницкую благодаря яркой роли в двух фильмах по романам Джека Лондона “Сердца трех”, ее партнером в которых был Сергей Жигунов. Оказалось, что во время съемки второго фильма коллеги сильно рассорились и с тех пор почти не пересекались и не общаются.

Не знаю, что произошло с того момента, как мы отсняли первую часть, но, когда начали снимать вторую, Сергей приехал уже такой звездой… Своим поведением он выводил меня из себя. Я отвечала. Однажды разругались при всех. Ехали в машине на съемку и слово за слово… Дошло до того, что я потребовала остановить машину, заметив, что больше не поеду в этой компании. Нашла коса на камень… сниматься мы продолжили, но совсем не проводили время вместе. Все было очень странно. У меня такого не было никогда и ни с кем. Я человек-антиконфликт.

Кроме того, Хмельницкая успела сняться с оригинальном сериале “С холода” для Netflix. Пройдя успешно самопробы (это когда артиста просят самостоятельно записать сцену для кастинга), которые ей помогла сделать дочь Александра, будущий режиссер, Алена сильно волновалась перед съемками из-за языкового барьера. Однако уже в процессе все страхи прошли, и актрисе понравилось работать с международной командой.

Ничего сложного в работе с международной командой не было. Было сложно до… Мне было трудно пересилить себя, перейти барьер, я боялась, как я буду все понимать. У меня базовый английский, первый иностранный – французский. Понятно, что актер может выучить текст на любом языке, но вот это общение на площадке, какие-то нюансы рабочие сложнее. Но через пять минут как попала на съемки, все прошло. К тому же все такие дружелюбные, постоянно говорят, какая вы талантливая.

Напомним, что Алена Хмельницкая – дочь артистов балета, окончила школу-студию МХАТ, а одну из первый ролей – роль Кончиты в спектакле “Юнона и Авось” – сыграла на сцене Ленкома в паре с Николаем Караченцовым. В фильмографии актрисы более 70 работ, среди которых самые известные – это “Сердца трех” и “Ландыш серебристый”. В браке с Тиграном Кеосаяном Алена родила двоих дочерей – Александру и Ксению. По словам Алены, если со старшей, которой уже 17, ей было легко, то с младшей – 11-летней Ксюшей они “каждый день узнают друг друга”. После развода с Кеосаяном Хмельницкая вот уже почти восемь лет счастливо живет с бизнесменом Александром Синюшиным. Отношения с бывшим мужем и его новой женой Алена, вопреки слухам, поддерживает теплые.