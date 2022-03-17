 

В сети появился трейлер сериала с Джулией Робертс и Шоном Пенном

17.03.2022, 18:40, Разное
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В сети появился трейлер нового драматического сериала под названием Gaslit, в котором главные роли исполнили Джулия Робертс и Шон Пенн. Обладатели премии “Оскар” сыграли супругов Джона и Марту Митчелл. Сюжет построен на реальных событиях: он был генеральным прокурором США, а она разоблачила его заговор. Режиссером сериала стал Мэтт Росс, известный по работе над популярным шоу “Силиконовая долина”.

Марта была первым человеком в США, который публично рассказал о незаконной прослушке членов Демократической партии США, установленной республиканцами во время президентской кампании 1972 года. Дело вошло в историю как Уотергейтский (по названию отеля, где была установлена прослушка) скандал и закончилось импичментом президента Никсона. Брак Джона и Марты Митчелл, до этого момента счастливый, такого испытания не выдержал.

Шон Пенн и Джулия Робертс в фильме Gaslit

По словам шоураннеров, авторы попытались подать политическую историю максимально человечно. 

Gaslit — это история Уотергейта, которую вы раньше никогда не слышали. В центре шоу — Марта Митчелл, вряд ли похожая на разоблачителя, которая оказалась первым человеком, заявившим о скандале, и в итоге стала объектом злобной клеветнической кампании Белого дома, частично проводимой ее собственным любимым мужем, — сказал шоураннер Робби Пикеринг, и добавил, –  Я не могу дождаться, когда зрители увидят необыкновенные работы этого замечательного ансамбля, возглавляемого Джулией Робертс, которая воплотила в жизнь эту захватывающую, немыслимо странную историю о браке, любви, предательстве и в конечном счете надежде.

Для Джулии Робертс это работа стала чуть ли не первой главной ролью в сериальном формате. Актриса и раньше появлялась в телешоу, но чаще всего в эпизодах и как камео. А преображение Шона Пенна на экране может потягаться разве что с Джаредом Лето в фильме “Дом Gucci”.



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