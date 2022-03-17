 

Путин поручил стимулировать закупки российских товаров для детей за счет бюджета

17.03.2022, 18:20, Новости дня
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Стимулировать закупки отечественных товаров для детей за счет бюджетных средств, а также принять дополнительные меры, направленные на поддержку потребительского спроса на отечественные детские товары, следует из списка поручений президента РФ Владимира Путина.

«Принять дополнительные меры государственной поддержки отечественной индустрии товаров для детей, включая стимулирование закупок отечественных товаров для детей с использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в рамках реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации», – указано в списке поручений на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил кабмину принять дополнительные меры, направленные на поддержку потребительского спроса на отечественные детские товары.

Также глава государства поручил расширить перечень товаров для детей, облагаемых пониженной ставкой НДС в 10%.

«Принять дополнительные меры государственной поддержки отечественной индустрии товаров для детей, включая расширение перечня товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%», – следует из списка поручений.

Кабмин также должен рассмотреть и вопрос о расширении ассортимента товаров для детей, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Напомним, в Минпромторге заявляли, что дефицита подгузников и женских предметов гигиены в РФ не будет. До этого в маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники. Также россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах.

Ранее Владимир Путин объявил об увеличении МРОТ, пенсий и соцвыплат.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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