Макрон предупредил о продовольственном кризисе из-за Украины

События на Украине приведут к глубокому продовольственному кризису в мире в ближайший год, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

«Из-за войны на Украине мы столкнемся в ближайшие 12–18 месяцев с глубоким продовольственным кризисом, особенно в странах, очень зависимых от России, – на Ближнем Востоке и Африке, поэтому Европа должна быть готова к этому, вызову как для нее, так и для ее партнеров», – цитирует Макрона РИА «Новости».

Он подчеркнул, что намерен обеспечить продовольственную независимость Франции в случае избрания президентом на следующие пять лет.

В число кандидатов на пост президента Франции вошли 12 человек: Макрон, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, Эрик Земмур, основавший партию «Отвоевание», глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии «Социалисты», член партии «Европа – Экология – Зеленые» Янник Жадо и другие.

Выборы в стране начнутся в апреле.

Ранее в Финляндии сообщали, что стоимость продовольственной корзины в стране может вырасти в два раза из-за продолжающейся эскалации на Украине.

Напомним, в ЕС испугались риска возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому.