Мнение: Гитле… Байден визжит – значит мы побеждаем!



Итак, на фоне истерики с сахаром приходиться писать пояснения на тему. Граждане, хватит паниковать, мы побеждаем – отсюда визги, сопли, слюни и последние атаки наших западных партнеров. Не ведитесь на фейки, притом что УКРпропаганда вообще с ума сходит.

1) "Байден отправил на Украину 800 стингеров и еще кучу хлама на миллиард долларов – все пропало"!

Не пропало, а наоборот. Там уже гигакотел замыкается, у нациков разбомбили все запасы снярядов и горючки, а Байден ПОДПИСАЛ. То есть еще не отправил!

Не надо вспоминать радости из фильма "Рембо 3" про Стингеры, хотя это неприятно. Вспоминайте, как недавно США драпали из Кабула! И то, что на Украину они не лезут, как не просят.

2) "У России потери, темпы продвижения замедлились, ужас-ужас!".

Это война, это не кино – 100 раз говорено. И Украина она как бы большая, ее не взять за два дня. Плюс, наши работают ОЧЕНЬ АККУРАТНО, потому что иначе вынесли бы еще вчера – если по американским методичкам. А тут прилетело в казарму к наемникам – и они резко начали звать маму и ломиться по домам.

УКРпропаганда работает от души – скажу по своим каналам. Опять льется про пенсионеров и дорогой лес. Плюс, сахар. Плюс, там уже счет подбитые танки идет – столько и до начала-то спецоперации в России не было. Вчера лично видел радость про 100 вертолетов, ага. 100500. Чем больше сдадут, тем лучше. Все как дядя Гебельс обещал, правда – выполнить, напомню, не получилось.

3) Дальше – самое поганое. За последние дни помимо того, что население прокачалось само – работают разные дяди и тети на местах: это я про сахар и так далее.

Ребят, через неделю, мы это проходили, блин, в 2014 – вы себя спрашивать будете – зачем вам столько сахара? Да, черт с ним, я в 90-х жил – тогда такого не было. Лучше валерианки купите – она по-прежнему в продаже.

Чиновники говорят, после 1 волны, когда население ломануло сметать из банкоматов наличку, вторая волна пришлась вот сейчас на продукты – спрос на ТРИЛЛИОН по стране вырос! Мы точно столько сожрем?

И, конечно, самое главное. Дядя Вова вчера лично сказал, что миф про "золотой миллиард" – угасает. Они сами выстрелили себе в доллар.

Все путем!

Победа – будет за нами!

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