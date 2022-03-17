Фашисты. Эксперименты с коронавирусом. Пентагон и золотой миллиард

Путин выступил с речью об экономике России, но большую часть посвятил Украине и Западу.

На 21-й день российской кампании в Украине президент РФ Владимир Путин решил провести «совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов» с правительством и рассказать, как гражданам РФ предстоит пережить санкционное давление. Выступление Путина длилось 37 минут 37 секунд, и непосредственно экономике страны президент посвятил лишь чуть более 15 минут. Остальное время заняли рассуждения о «национал-предателях», «золотом миллиарде», «спецоперации» и попытке Запада разделить Россию. «Новая» пересказывает речь Путина в главных тезисах.

Путин в очередной раз повторил, что у РФ нет цели оккупировать Украину, но «многолетнее издевательство над жителями Донбасса невозможно было терпеть». В ближайшем будущем Киев мог получить ядерное оружие, продолжил он. Но беспокоиться не стоит, ведь «спецоперация идет успешно, строго по плану».

«На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний», — поведал Путин.

14 марта в Донецке произошел «откровенный кровавый теракт, который унес жизни больше 20 человек», — сказал глава российского государства, имея в виду ракетный удар по центру столицы «ДНР».

«Как фашисты, которые в последние дни Третьего рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв», — сказал он.

Далее Путин перешел к оценке экономических последствий «спецоперации». Но не для России.

«Миф о западном обществе всеобщего благоденствия, о так называемом золотом миллиарде рушится. <…> Запад пытается убедить своих граждан, что их трудности — результат действий России, но это ложь», — перешел президент к другой теме.

По его мнению, «США и ЕС объявили дефолт России».

«Арест зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц — это урок для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну», — сказал Путин.

Далее президент заговорил о проблемах «пятой колонны и национал-предателей».

«Я совсем не осуждаю тех, у кого виллы в Майами или на Французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом. А в том, что многие из таких людей по своей сути, ментально находятся там, а не здесь. Не с нашим народом. Не с Россией», — пояснил Путин. Он обвинил таких людей в том, что они считают себя принадлежащими к «высшей расе» и в том, что они «готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты».

В качестве мер поддержки населения президент пообещал в ближайшее время увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум, социальные выплаты и зарплаты в бюджетной сфере. Он также поручил правительству проанализировать, как можно поддержать людей, потерявших работу.

Путин попросил регионы и правительство сосредоточиться на том, чтобы к концу года снизить уровень бедности и неравенства.

При этом он отметил, что «необходимо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, прежде всего товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия».

Президент также поручил увеличить объемы авансирования по госконтрактам. По его словам, предприятия, которые выполняют заказы органов власти и компаний с госучастием, должны как можно быстрее получать деньги за поставленные товары и услуги. Он заявил, что аванс должен составлять не менее половины от общей суммы контракта, а срок поставок товаров и услуг — сократиться до семи рабочих дней.

«Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, должны только мобилизовать нас», — отметил он.

Итого: из 37 с половиной минут президент 9 с половиной минут говорил о военных действиях в Украине, еще 9 минут про Запад, 3 минуты о «пятой колонне», остальное время он рассказывал о социально-экономических мерах.

—