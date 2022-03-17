 

Пенсионеров миллион вам с того света шлет поклон

17.03.2022, 16:55, Разное
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Год назад их было почти на миллион больше. Если точнее, на 970 тысяч. Это тех граждан, кто числился в анналах Пенсионного фонда России. Не вошли в этот список получатели военных и правоохранительных пенсий, но и без них результат выглядит весьма устрашающе. Особенно если вспомнить, что повышение пенсионного возраста для того и было задумано, чтобы «естественная убыль» населения помогла сэкономить на пенсиях этих стариков.

Как сказал поэт: «Иных уж нет, а те далече». А собственно, где то «прекрасное далеко», в котором пребывает миллион бывших пенсионеров? Явно, не на этом свете, поскольку все, кто еще не удостоился этой подачки государства, не в счет. Их как год назад в этих списках не было, так и на 1 января нынешнего, 2022.

Здорово посодействовала в этом вопросе нашим «великим экономам» пандемия. Набросился зловредный коронавирус на самую беззащитную часть населения и истребил только в 2020 ни много ни мало 274 тысяч российских граждан старше трудоспособного возраста, повысив общий уровень смертности того года на 18 %.

Коронавирус не унялся и на следующий год унес еще на 15  % больше людей, чем в предыдущем. Правда, данных о пенсионерах, умерших в 2021 году, пока нет. Зато подсчитано, что за три года действия пенсионной реформы число российских пенсионеров (большей частью по старости) убыло на 1,8 млн. То есть, начиная с 2019 года, в их рядах появилась брешь размером в 2 миллиона человек, а в минувшем 2021, по данным ПФР, — 1,1 миллиона!

По оценке рейтингового агентства АКРА, такое  сокращение пенсионеров снизило в 2021 году расходы бюджета на 110—220 миллиардов рублей. Вот повезло так повело нашему государству! Как говорится в пословице: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

А что, оставшиеся получили индексацию к пенсии аж на 8,6 % — в среднем больше примерно на тысячу деревянных (это при инфляции, разгоняющейся на 20 % и даже сильнее). Президент сулит пенсии еще повысить… А те, кто взирает на все это с горних высей, на этом свете больше ни на что не претендуют.

Источники информации и картинок: russian.rt.com, rbc.ru, st-vedomosti.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews



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