Ученые предупреждают — выхлопные газы могут вызывать аутоиммунные заболевания



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За последнее десятилетие заболеваемость и распространенность аутоиммунных заболеваний неуклонно возрастает, точные причины этой ситуации экспертам не совсем ясны. Итальянские ученые решили выяснить, как связано загрязнение воздуха с повышенным риском аутоиммунных заболеваний.

В исследовании, опубликованном в журнале открытого доступа RMD Open, утверждается, что долгосрочное воздействие загрязненного воздуха все-таки связано с повышенным риском аутоиммунных заболеваний, особенно ревматоидного артрита, системной красной волчанки, воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит, заболеваний соединительной ткани, таких как остеоартрит, и рассеянного склероза.

Ученые утверждают, что загрязнение окружающей среды выхлопными газами автомобилей и промышленности может вызвать адаптивный иммунитет, при котором организм реагирует на конкретный возбудитель болезни. Но иногда эта адаптивная реакция дает осечку, вызывая системное воспаление, повреждение тканей и, в конечном счете, аутоиммунное заболевание.

Что такое аутоиммунные заболевания, разбираемся на МедПортале.

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Эксперты изучили данные 81 363 мужчинах и женщинах в период с июня 2016 года по ноябрь 2020 года. Большинство из участников были женщинами (92%) со средним возрастом 65 лет, а 17 866 (22%) имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание.

Каждый участник был связан с ближайшей станцией мониторинга качества воздуха, находящейся в ведении Итальянского института охраны окружающей среды и исследований. В период с 2016 по 2020 год у 9723 человек (12%) было диагностировано аутоиммунное заболевание.

По данным исследования, длительное воздействие транспортных и промышленных загрязнителей воздуха было связано с повышением риска ревматоидного артрита примерно на 40%, воспалительных заболеваний кишечника на 20% и заболеваний соединительной ткани на 15%.