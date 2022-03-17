Российские сайты защитят патриотической капчей

В целях обеспечения безопасности и защиты конституционного строя Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало систему защиты для сайтов от атак роботами посредством теста «капча» с патриотическими элементами.

Чтобы попасть на российские сайты, защищённые системой, потребуется выполнить несколько несложных заданий: ответить на патриотические вопросы (Чей Крым? Как зовут Президента Страны? В или НА? и т.д.) или сыграть в патриотические игры (нарисовать правильный патриотический символ, выбрать патриотическую картинку и т.д.). Подготовленные вопросы включают в себя множества, посвященные русскому языку, современным наукам – политике, истории, правоведению и иным аспектам государственной идеологии. В случае неверных ответов на вопрос теста, количество заданий будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Общая база вопросов в данный момент уже насчитывает не менее 15 тысяч единиц.

Ожидается, что внедрение системы поможет подсознательно натренировать граждан на патриотизм, а иностранные агенты из недружественных стран, которые попытаются заучить ответы на вопросы в процессе могут изменить свои политические взгляды и получить в дальнейшем российское гражданство по упрощенной схеме.

Результаты работы системы защиты будут использованы для классификации степени лояльности к государству и социального рейтинга граждан. Граждане, правильно и без ошибок отвечающие на патриотические вопросы получат приоритет в обслуживании в государственных и муниципальных организациях, торговых точках, транспорте и иных учреждениях культуры.

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