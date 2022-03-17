Госкомиссия утвердила экипаж корабля для полета МКС

Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «С. П. Королев», который 18 марта будет запущен на орбиту с космодрома Байконур, говорится в сообщении Роскосмоса.

«Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов под председательством генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина 17 марта 2022 года утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «С. П. Королев» (Союз МС-21)», – говорится в сообщении госкорпорации, передает ТАСС.

В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж вошли космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Старт запланирован на 18 марта. Продолжительность полета членов экипажа составит 195 суток.