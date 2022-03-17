Глава Севастополя назвал сроки запуска последнего участка трассы «Таврида»

Рабочее движение по последнему участку трассы «Таврида» планируется запустить весной 2023 года, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В 2020 году началось строительство восьмого участка. По контракту должен завершиться объем работ в 2024 году. Вместе с подрядчиками приняли решение, и это очевидно по темпам, которые идут, что весной 2023 года рабочее движение по восьмому участку «Тавриды» будет выполнено», – цитирует губернатора ТАСС.

По его словам, это самый сложный участок направления, там будут возведены две сложные развязки, которые обеспечат разведение транспортных потоков на въездах в город.

Трасса «Таврида» соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства «Тавриды» (без восьмого этапа в Севастополе) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Строительство осуществляет АО «ВАД».