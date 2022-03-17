 

Котяков: Сотрудники компаний в простое должны получать 2/3 от средней зарплаты

17.03.2022, 16:20, Новости дня
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Сотрудники компании, которые находятся в простое, должны получать не менее 2/3 от средней зарплаты или 2/3 тарифной ставки предприятия, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы четко понимаем и видим картину увеличения числа занятых на организациях, которые переходят в режим простоя. Это говорит о том, что на сегодняшний день работники получают заработную плату в зависимости от той ситуации, по каким причинам был организован простой на том или ином предприятии, они получают либо 2/3 средней заработной платы, либо 2/3 тарифной ставки на предприятии», – передает его слова ТАСС.

Также правительство направит субсидии компаниям в размере 60 тыс. руб. на человека для переобучения или повышения квалификации сотрудниками.

«Если есть необходимость изменения технологического процесса либо предприятие переходит на иные производственные и технологические процессы, связанные с изменением сырья, которое используется для производства, чаще всего работников необходимо подготовить для такого изменения. Здесь мы предусматриваем субсидирование такому предприятию до 60 тыс. рублей на одного сотрудника с точки зрения его переподготовки или переквалификации», – сказал Котяков.

По словам министра, меры поддержки коснутся порядка 625 тыс. россиян на общую сумму более 39 млрд руб.

«При этом в тех постановлениях, которые приняты уже сейчас, мы предусмотрели возможность расширения этих программ до охвата одного миллиона человек соответствующим объемом финансирования», – сказал глава Минтруда.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, заявивших об уходе с российского рынка.

«Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в РФ без предоставления гарантий потребителям.

Среди них такие бренды, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M.

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу правительства, направленную на предотвращение остановки производств: если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях предлагается вводить внешнюю администрацию

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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