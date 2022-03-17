С ног до головы: как грамотно носить деним, чтобы не выглядеть скучно
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Джинсы появились как удобная и прочная одежда для моряков и рабочих. Шили их из плотной хлопчатобумажной ткани – денима, изначально такие штаны были коричневыми. Сейчас данный предмет гардероба прочно вошел в арсеналы модников и модниц, без джинсов сложно представить себе современную жизнь. Давайте узнаем, с чем комбинировать такие брюки, чтобы смотреться стильно, модно, нетривиально.
Для молодежи
Джинсы со стильным топом из денима и модной кожаной курткой помогут вам стать самой заметной персоной в любом обществе. Вы можете выбрать топ с открытыми плечами корсетного типа. А короткая куртка или молодежная косуха – отличный выбор для прохладного весеннего вечера.
В тандеме с курткой
Деним настолько популярен, что вы можете не ограничиваться в луке единственным предметом из этой ткани. Смело комбинируйте джинсы со свободной рубашкой или курткой из денима. Завершить образ помогут лакированные ботильоны.
Наиболее органично с курткой свободного кроя смотрятся узкие джинсы-дудочки.
Юбка миди
Стильный образ для покорительницы каменных джунглей. Юбка-миди и рубашка из светлого денима зрительно замаскируют недостатки фигуры. Для создания гармонии подберите несколько неброских украшений и маленькую сумочку. Согласно модному тренду 2022-го, рубашку непременно нужно носить заправленной.
Такая длина удобна прежде всего своей универсальностью. Она подойдет для романтического свидания, делового ужина, веселого похода с подругами по магазинам. В любом случае вы сможете сохранить женственность. А некую пикантность образу придает игривый разрез.
Лоскутные джинсы с жилетом
Модные брюки в технике пэчворк, словно сшитые из остатков и обрезков ткани, в новом сезоне на пике популярности. Дизайнеры активно включают в свои коллекции элементы так называемого деревенского стиля. Чтобы быть модной, можете смело сочетать такие лоскутные брюки с жилетом из денима.
Завершить создание модного лука помогут ретро-туфли и оригинальная сумочка.
Тандем с комбинезоном
Белоснежный джинсовый комбинезон смотрится по-весеннему легко и стильно. А красивую пару для него составит рубашка из денима мужского кроя. Чтобы сохранить гармонию, откажитесь от аксессуаров и подберите комфортную обувь.
Вот лишь несколько примеров того, как можно носить джинсы, чтобы оставаться модной, стильной и уверенной в себе. Создавайте смелые ансамбли, экспериментируйте с фактурами и принтами, творите моду сами!
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