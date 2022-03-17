С ног до головы: как грамотно носить деним, чтобы не выглядеть скучно

Джинсы появились как удобная и прочная одежда для моряков и рабочих. Шили их из плотной хлопчатобумажной ткани – денима, изначально такие штаны были коричневыми. Сейчас данный предмет гардероба прочно вошел в арсеналы модников и модниц, без джинсов сложно представить себе современную жизнь. Давайте узнаем, с чем комбинировать такие брюки, чтобы смотреться стильно, модно, нетривиально.

Для молодежи

Джинсы со стильным топом из денима и модной кожаной курткой помогут вам стать самой заметной персоной в любом обществе. Вы можете выбрать топ с открытыми плечами корсетного типа. А короткая куртка или молодежная косуха – отличный выбор для прохладного весеннего вечера.

В тандеме с курткой

Деним настолько популярен, что вы можете не ограничиваться в луке единственным предметом из этой ткани. Смело комбинируйте джинсы со свободной рубашкой или курткой из денима. Завершить образ помогут лакированные ботильоны.

Наиболее органично с курткой свободного кроя смотрятся узкие джинсы-дудочки.

Юбка миди

Стильный образ для покорительницы каменных джунглей. Юбка-миди и рубашка из светлого денима зрительно замаскируют недостатки фигуры. Для создания гармонии подберите несколько неброских украшений и маленькую сумочку. Согласно модному тренду 2022-го, рубашку непременно нужно носить заправленной.

Такая длина удобна прежде всего своей универсальностью. Она подойдет для романтического свидания, делового ужина, веселого похода с подругами по магазинам. В любом случае вы сможете сохранить женственность. А некую пикантность образу придает игривый разрез.

Лоскутные джинсы с жилетом

Модные брюки в технике пэчворк, словно сшитые из остатков и обрезков ткани, в новом сезоне на пике популярности. Дизайнеры активно включают в свои коллекции элементы так называемого деревенского стиля. Чтобы быть модной, можете смело сочетать такие лоскутные брюки с жилетом из денима.

Завершить создание модного лука помогут ретро-туфли и оригинальная сумочка.

Тандем с комбинезоном

Белоснежный джинсовый комбинезон смотрится по-весеннему легко и стильно. А красивую пару для него составит рубашка из денима мужского кроя. Чтобы сохранить гармонию, откажитесь от аксессуаров и подберите комфортную обувь.

Вот лишь несколько примеров того, как можно носить джинсы, чтобы оставаться модной, стильной и уверенной в себе. Создавайте смелые ансамбли, экспериментируйте с фактурами и принтами, творите моду сами!