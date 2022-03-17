Мнение: Почему беженцы не бегут в Россию?

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) с начала спецоперации России на Украине, 2,8 млн украинцев покинули страну (данные на 13 марта).

В Россию из Украины приехали чуть больше 130 тыс человек. И то, думаю, это скорей всего жители так называемых ДНР и ЛНР, которых в России уже не считают гражданами Украины.

Удивительно, почему миллионы граждан Украины бегут в Европу, а не в Россию? Потому что одурачены нацисто-бендеровской пропагандой? Но Путин вчера все разъяснил, что да как, да почему…. И теперь, послушав Путина, у миллионов приличных беженцев нет другого варианта жизни, как начать пробираться в Россию? Чтобы сплотиться плечом к плечу в решительной борьбе за мир во всем мире, против всего плохого и за все хорошее?

Фотография беженцев из Украины отсюда

Карта отсюда

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