Российские врачи практикуют новые схемы лечения тяжелых последствий COVID-19



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Чем опасен постковидный синдром?

Сегодня медикам приходится пересматривать тактику лечения постковидного синдрома в пользу антифибротической терапии – поделился с коллегами профессор, академик РАН Александр Чучалин. Постковидный период у пациента сопровождается целым рядом изменений в легких – их диагностируют примерно у половины больных, перенесших ковид. Эти процессы характеризуются ремоделированием легочной ткани, с участием сосудов малого круга кровообращения, нарушается процесс восстановления. В соединительной ткани откладывается коллаген, что приводит к формированию фиброзных изменений. Основным проявлением этих постковидных изменений легочной ткани является одышка, интенсивность которой возрастает при физической нагрузке.

«В легких в этот момент скапливается большое количество гиалуроновой кислоты, что приводит к отеку. Происходит нарушение регуляции водно-электролитного обмена. Оно сокращается в объеме, в нем нарушаются газообменные функции, формируется рубец. Легкое начинает напоминать жженую резину», – отметил Александр Чучалин.

По словам профессора, врача-пульмонолога НИИ пульмонологии ФМБА РФ Татьяны Николаевны Биличенко, пациенты c тяжелым течением COVID-19 на стадии выздоровления имеют высокие шансы развития постковидного синдрома в связи с системными поражениями органов и длительно сохраняющимся воспалительным процессом. Поэтому клиническое обследование в постковидном периоде должно обязательно включать исследования, направленные на оценку воспалительного процесса. Важен и тест с 6-минутной ходьбой, помогающий контролировать переносимость пациентом физической нагрузки в процессе лечения. При снижении уровня сатурации при ходьбе более, чем на 4%, можно предполагать, что проводимые методы восстановления легочной функции недостаточны и требуется дополнительная терапия.

Новые подходы в восстановлении легких после ковида

Препараты, в составе которых есть фермент гиалуронидаза, сегодня расцениваются медиками, как перспективные для лечения пациентов с остаточными изменениями в легких после ковида. Ученые объясняют это тем, что гиалуронидаза способна усиливать диффузию кислорода в ткани, благодаря чему пациент быстрее идет на поправку. Открытие таких свойств фермента можно считать настоящим достижением науки и медицины.

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им.А.И.Евдокимова, доктор медицинских наук Сергей Бабак рассказал, на чём должна строиться стратегия медикаментозной терапии постковид пациентов. Важно помнить, что одышку и утомляемость сохраняют 52,4%, а затруднённое дыхание 47,6% постковид пациентов. Эксперт выделил 5 позиций, на которых следует сфокусироваться практикующим специалистам. Это улучшение вентиляции и газообмена, нутритивная поддержка пациента, повышение его физической выносливости, преодоление внешних и внутренних «агентов стресса», коррекция нарушений сна.

Профессор Сергей Бабак рассказал об оригинальном отечественном препарате «Лонгидаза®», который содержит бовгиалуронидазу на носителе азоксимере, что позволяет лекарственному средству долго сохранять свою активность.

«Исследование «DISSOLVE» по изучению активности «Лонгидазы» у постковид пациентов показало, что 58,4% пациентов имели положительный эффект, причём среди них у 44,6% он превышал 10%1. Вторым наиболее важным результатом явилось улучшение газообмена, оцениваемое в ходе теста с 6-ти минутной ходьбой. Результат впечатляет: значимое улучшение показателей (на 30 и более процентов) наблюдалось и на 75 день, и на 180 день наблюдения, что клинически означает практически полное устранение одышки как в покое, так и при нагрузке у данной категории пациентов.

Восстановление легочной ткани и устранение респираторных симптомов

Профессор Сергей Бабак поделился результатами собственного опыта назначения антифибротической терапии амбулаторным пациентам Центра Респираторной Медицины. Он продемонстрировал клинический пример мужчины 44 лет с очевидными рентгенологическими интерстициальными изменениями с нарушением диффузионной способности лёгких, которые удалось устранить комплексной амбулаторной терапией с включением бовгиалуронидазы азоксимер. Оценка рентгенологической и функциональной картины на второй месяц терапии установила восстановление структуры и функции лёгочной ткани, увеличение жизненной емкости легких на +810 мл, а диффузионной способности легких до 100% от должных величин. «Клинически это характеризовалось полным устранением респираторных симптомов, особенно одышки при физической активности», – отметил профессор Сергей Бабак.

На конференции были также озвучены данные по применению «Лонгидазы», которые показали, что за первые 4 дня курса препарат значительно смягчал режимы респираторной терапии у тяжелого пациента, а уже через 9 дней состояние здоровья больного улучшалось настолько, что его переводили из реанимации в соматическое отделение, где он уже обходился без кислородной поддержки. При выписке уровень сатурации у пациента был близок к норме. А полный эффект от этой терапии медики оценивали через 2 месяца в ходе контрольного визита пациента. К тому времени легочная ткань уже почти полностью восстанавливалась, что утверждает об очень хорошей клинической динамике.

Ссылки:

1. Статистический отчет исследования DISSOLVE v1.0 от 20.09.2021