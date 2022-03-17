На спорте: девушка Леонардо Ди Каприо Камила Морроне стала лицом новой коллекции Loewe

Испанский модный Дом Loewe представил новую коллекцию, разработанную совместно со швейцарским брендом On. Loewe и спортивная одежда – нечто вообще с разных планет, но, кажется, у них получилось создать одежду и удобную, и красивую. В релизе говорится, что эта коллекция создана “для современных приключений”. Впервые ее показали пару недель назад на показе осенне-зимней коллекции: здесь все, что нужно для активного образа жизни – свободные спортивные брюки, футболки, ветровки и непромокаемые анораки, а также кроссовки Cloudventure и Cloudrock в пяти расцветках.

В съемке новой лимитированной капсулы, которая уже в продаже, приняли участие Камила Морроне и американский рэпер DUCKWRTH. В объективе Грей Сорренти, дочери всемирно известного фотографа Марио Сорренти, модель и музыкант то валяются посреди пшеничного поля, то будто парят в воздухе на фоне ярко-голубого неба.

Кстати, Грей Сорренти уже не первый год сотрудничает с креативным директором Loewe Джонатаном Андерсоном. Девушка, помимо этой съемки, сняла для испанского бренда несколько рекламных кампаний линии Paula’s Ibiza (съемки проходили в Нью-Дели и Доминикане). А во время съемки кампании линейки Eye/LOEWE/Nature ей удалось поработать с британским актером Джошем О’Коннором, который сыграл молодого принца Чарльза в третьем сезоне “Короны” для Netflix.

Камила Морроне стала лицом именно спортивной линейки Loewe неслучайно: к своим 24 годам она, кажется, приняла участие во всех возможных спортивных съемках и показах. Возлюбленная Ди Каприо снималась в купальнике для таких брендов, как For Love & Lemons, Revolve, Urban Outfitters и Victoria’s Secret, а также появлялась на страницах журнала Sports Illustrated.