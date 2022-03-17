Сторонники Гурбангулы Бердымухамедова вышли на массовые акции протеста против нового президента

Около 100 тысяч человек собрались на центральной площади Ашгабата с целью опротестовать официальные результаты выборов президента Туркменистана.

Основное требование манифестантов — возвращение на должность главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. По словам протестующих, избранный лидер Туркменистана является человеком, сделавшим карьеру благодаря именитому родственнику, в отличие от прошлого президента.

Поводом для начала демонстраций стало заявление нового президента Туркменистана о намерении бороться с культом личности Бердымухамедова и отстранить всех его родственников от руководящих постов. Сторонниками экс-президента это было воспринято как попытка давления на политических оппонентов. За несколько часов на улицах столицы Туркменистана были возведены юрты и палаточный городок. Протестующие начали петь песни Гурбангулы Бердымухамедова и скандировать «Аркадага шохрат»(с туркменского— «Слава покровителю»).

– Мы 16 лет счастливо жили под чутким руководством нашего Аркадага. Его мудрая политика всегда одобрялась 99 процентами населения на выборах. Теперь же нас хотят обмануть. Сфальсифицировали 73% голосов за какого-то непонятного политика, чью фамилию мы в первый раз слышим. Мы не хотим видеть самозванцев во главе Туркменистана. Мы хотим обратно нашего Гурбангулы. Аркадага шохрат! — заявил один из протестующих.

Через некоторое время Гурбангулы Бердымухамедов лично приехал на коне к митингующим. В выступлении перед народом он обвинил нового президента в построении тоталитаризма, уничтожении оппозиции и призвал народ не верить «позорно нарисованным» результатам выборов.

Он также объявил о намерении вернуться в политику и «дать ремня» новому президенту, добавив, что при его правлении такого беспредела не было. В конце обращения Бердымухамедов выступил с новым музыкальным хитом, играя на нескольких музыкальных инструментах одновременно.

В свою очередь, нынешний глава Туркменистана заявил, что не допустит повторения «казахского сценария» в своей стране и назвал протестующих «подонками, прикрывающимися именем Аркадага на деньги Запада». Также он лично отдал приказ о разгоне демонстрации боевыми алабаями, которые, однако, отказались выполнять приказ после увиденных портретов Гурбангулы Бердымухамедова.

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