Обвиняемого в подготовке теракта мигранта приговорили в Москве

Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима приезжего из соседнего государства за подготовку к теракту в Московском регионе, его также признали виновным в прохождении специального обучения в рядах запрещенной террористической организации, сообщили в СУ СК по Московской области.

По данным следствия, мужчина добровольно вступил в ряды международной террористической организации «Исламское государство*» (запрещено в России).

«В июне 2021 года он разработал план по совершению преступления террористического характера на территории московского региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ сделал заготовку самодельного взрывного устройства», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

О подготовке теракта стало известно оперативным сотрудникам после чего, благодаря совместной и слаженной работе следователей ГСУ СК РФ по Московской области, оперативных сотрудников ФСБ РФ и МВД России, а также сотрудников ГУ Росгвардии по Московской области обвиняемый задержан, а террористический акт удалось предотвратить.

«Установлено, что, вступив в запрещенную террористическую организацию подсудимый прошел обучение путем изучения, отправленных ему экстремистом-вербовщиком видеороликов. Согласно заключению эксперта, данные видеоролики являются пригодными для изготовления взрывных устройств. Кроме этого он осуществлял финансирование террористической организации», – уточнили в Следственном комитете.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а последующие 16 – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Калужской области.